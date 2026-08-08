Localizan Chevy robado en Durango; amiga le avisó que estaba abandonado

Horas después de haber sido robado, un automóvil de la marca Chevrolet, línea Chevy, fue localizado por su propio propietario en calles del fraccionamiento Los Eucaliptos, luego de que una conocida le avisó que la unidad permanecía abandonada en ese sector de la ciudad de Durango.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:30 horas del viernes, cuando un varón solicitó apoyo al número de emergencias tras ubicar el vehículo que le habían robado durante la tarde. El afectado explicó que ya había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con la información recabada, el automóvil, modelo 2006 de color azul, fue sustraído alrededor de las 14:30 horas en las inmediaciones del fraccionamiento La Glorieta, por lo que desde ese momento comenzó su búsqueda.

Fue una amiga del propietario, identificada como Cristiana Ochoa, quien al pasar por el fraccionamiento Los Eucaliptos reconoció el vehículo estacionado sobre la calle Isla Lobos, cerca del cruce con Isla San José, y de inmediato le avisó de su ubicación.

Tras recibir la llamada, el propietario acudió al sitio y confirmó que se trataba de su automóvil, por lo que solicitó la presencia de las autoridades para que verificaran la unidad, ya que temía que hubiera sido utilizada para cometer algún ilícito.

Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes corroboraron que el vehículo correspondía al reportado como robado y que ya existía una carpeta de investigación iniciada por este caso ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Una vez realizadas las diligencias iniciales, el propietario quedó a cargo del automóvil y lo retiró por sus propios medios. Las investigaciones continuarán para tratar de identificar a quien o quienes participaron en el robo de la unidad.