Justicia

CALCINADO

Localizan cuerpo calcinado dentro de un vehículo en la colonia Las Huertas

Al revisar el vehículo, el cuerpo se encontraba en el asiento trasero.

Localizan cuerpo calcinado dentro de un vehículo en la colonia Las Huertas

Localizan cuerpo calcinado dentro de un vehículo en la colonia Las Huertas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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El cuerpo de una persona completamente calcinada fue localizado la mañana de este viernes 30 de octubre, en el interior de un vehículo que también fue consumido por el fuego, en hechos registrados en la colonia Las Huertas, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, color blanco, el cual presentaba daños totales ocasionados por un incendio.

La información preliminar establece que, al revisar el interior de la unidad siniestrada, se detectó la presencia de un cuerpo completamente calcinado, ubicado en el asiento trasero del automóvil.

Hasta el momento, la persona fallecida permanece en calidad de no identificada, debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, por lo que se desconoce su identidad, edad y sexo, así como las circunstancias que provocaron el incendio.

Será mediante las investigaciones correspondientes como se determine si el fuego se originó de manera accidental o si existe alguna posible intervención de terceros, además de establecer las causas del fallecimiento de la persona localizada.


Por el momento, se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayor información sobre este hallazgo, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido en la colonia Las Huertas y lograr la identificación de la víctima.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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