Localizan cuerpo de ahogado en el río Nazas tras cinco días de búsqueda

La tarde de este lunes fue localizado y rescatado el cuerpo de Vicente R., quien el pasado 27 de mayo ingresó al río Nazas y ya no logró salir, informó Arturo Galindo Cabada, Coordinador Estatal de Protección Civil, tras el intenso operativo de búsqueda realizado por corporaciones de emergencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, familiares y voluntarios, el cual se sostuvo a lo largo de cinco días.

“El hallazgo fue realizado a 1.5 kilómetros del punto del incidente a la altura del poblado Héroes de México (La Angostura), a las 16 horas con 51 minutos, donde fue recuperado el cuerpo del señor Vicente para que pueda ser entregado a sus familiares”, precisó, tras explicar que los recorridos de búsqueda se realizaron pie a tierra por ambos márgenes del río, en el agua y por aire con sobrevuelos de drones en zonas de difícil acceso.

A través del puesto de comando de incidentes se desplegaron estrategias conjuntas en las que participaron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Rodeo, Policía Estatal, el escuadrón de buzos de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango, la Secretaría de la Defensa Nacional y La Coordinación Estatal de Protección Civil.

Galindo Cabada reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar introducirse a ríos, presas y cuerpos de agua, especialmente durante temporadas en las que las corrientes pueden representar un alto riesgo para la población.