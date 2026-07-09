Ubican cuerpo que fue arrastrado por la corriente, tras lluvias del miércoles en Durango capital

Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango localizaron este jueves el cuerpo de la persona que era buscada desde la tarde del miércoles, luego de que fuera reportada en la Acequia Grande.

El hallazgo ocurrió a la altura del fraccionamiento Rincón Las Flores, en el oriente de la ciudad.

Las labores de búsqueda fueron reanudadas desde las primeras horas del día con un despliegue integrado por cuatro células terrestres, un equipo de drones para reconocimiento aéreo y buzos especializados en rescate en aguas rápidas.

Las condiciones del cauce mejoraron respecto al día anterior debido al descenso del nivel del agua, lo que permitió ampliar la visibilidad y continuar con la inspección de distintos puntos del arroyo.

De acuerdo con la información de Protección Civil, el operativo enfrentó dificultades por la acumulación de basura y desechos arrastrados por la corriente, aunque finalmente los rescatistas lograron ubicar el cuerpo en el sector del fraccionamiento Rincón Las Flores.

Tras la recuperación, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.