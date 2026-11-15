Localizan desorientado a adulto mayor tras horas de búsqueda en Santiago Papasquiaro

Después de permanecer varias horas sin ser localizado, un adulto mayor fue encontrado durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las inmediaciones de un arroyo del municipio de Santiago Papasquiaro, por lo que fue trasladado a un hospital.

Se trata de Liberato Esquinca Hurtado, de 86 años de edad, cuya ausencia motivó que sus familiares y elementos de las corporaciones de seguridad emprendieran labores de búsqueda desde la tarde del sábado.

De acuerdo con la información proporcionada por Maite Guadalupe Esquinca, alrededor de las 16:30 horas del sábado revisó un dispositivo de localización GPS que el adulto mayor llevaba en su cinturón, el cual registraba como último punto de ubicación el kilómetro 126 de la carretera Santiago Papasquiaro-Tepehuanes, desde las 11:30 horas.

Al percatarse de que el dispositivo no registraba movimiento, sus familiares acudieron al lugar e iniciaron la búsqueda aproximadamente a las 17:00 horas, recorriendo las inmediaciones del arroyo Cola Blanca y las localidades de El Rincón y Las Cruces, sin obtener resultados durante las primeras horas.

Fue aproximadamente a la 01:00 horas de este domingo cuando Adán Magdaleno Esquinca Sosa, de 52 años de edad e hijo del adulto mayor, encontró a su padre desorientado en las inmediaciones del arroyo Cola Blanca, cerca del rodeo Palomino, por lo que solicitó el apoyo de una ambulancia.

Liberato fue trasladado al Hospital General de Santiago Papasquiaro para recibir atención médica, mientras que elementos de la Policía Investigadora del Delito corroboraron su localización y notificaron al agente del Ministerio Público para concluir las diligencias correspondientes.