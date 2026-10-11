Localizan en centro comercial de Durango a niño de 10 años que salió de casa tras un regaño

Un niño de 10 años de edad, quien salió de su domicilio después de recibir un regaño por parte de su madre, fue localizado durante la noche del sábado 10 de octubre, cuando deambulaba solo por las inmediaciones de una tienda comercial de la ciudad de Durango.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas cuando se recibió el reporte de la desaparición del menor, identificado con las iniciales DMLG , quien había salido de su vivienda ubicada en la calle Eduardo Ibarra, de la colonia Solidaridad, sin autorización de sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, el niño tenía aproximadamente media hora de haber salido de la casa, luego de mencionar que acudiría con unos amigos, por lo que al desconocer su paradero decidió solicitar el apoyo de las autoridades.

Al momento de su desaparición, el menor vestía un short verde, playera gris con rayas naranjas y huaraches grises ; además, fue descrito como de complexión delgada, cabello rubio, largo y rizado, así como ojos cafés.

Durante el seguimiento del reporte, la madre explicó a los agentes investigadores que su hijo había abandonado el domicilio a consecuencia de un regaño y que no era la primera ocasión que presentaba este comportamiento, por lo que se inició su búsqueda en diferentes sectores de la ciudad.

Posteriormente, un ciudadano informó que había localizado a un niño que caminaba solo por las inmediaciones de la tienda Soriana Madero, situación que permitió a los agentes acudir al lugar y confirmar que se trataba del menor reportado como desaparecido.

Una vez corroborada su identidad, los agentes establecieron comunicación con su madre para informarle sobre la localización y coordinar las acciones correspondientes, además de realizar el traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para continuar con los trámites establecidos.