Localizan en Durango camioneta con reporte de robo en Veracruz desde 2023

Una camioneta que contaba con reporte de robo desde hace casi tres años en el estado de Veracruz fue localizada durante la tarde del viernes 14 de agosto en la ciudad de Durango.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 17:45 horas en las inmediaciones de prolongación Nazas y calle Del Canal, en el fraccionamiento El Roble Residencial, donde fue detectada la unidad.

Se trata de una camioneta de la marca Mazda, línea CX-5, modelo 2018, de color blanco y con placas de circulación GEF-696-B, cuyos datos fueron revisados en las bases correspondientes.

Al consultar el número de serie de la unidad, se estableció que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Veracruz, registrado desde el 2 de octubre de 2023.

Tras confirmar el antecedente, la camioneta fue asegurada y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se realizarán los trámites necesarios para determinar su situación legal.

Asimismo, se buscará establecer cómo llegó el vehículo hasta Durango y quién lo tenía en su poder, mientras se realizan las diligencias para posteriormente efectuar el procedimiento correspondiente para su devolución al legítimo propietario.