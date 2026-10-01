Localizan en Santa Clara a adulto mayor que estaba extraviado
Un adulto mayor que había sido reportado como extraviado fue localizado en el municipio de Santa Clara y posteriormente trasladado a Guadalupe Victoria, donde fue entregado a sus familiares.
El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, luego de que sus familiares solicitaran apoyo al desconocer su paradero. Ante ello, elementos de los Mandos Coordinados de Cuencamé, Guadalupe Victoria y Santa Clara activaron un operativo de búsqueda.
El hombre fue localizado desorientado, pero pudo proporcionar información que permitió establecer contacto con sus familiares. Tras recibir protección y acompañamiento, fue trasladado hasta Guadalupe Victoria, donde se reunió con sus hijos.
La localización se realizó mediante la coordinación entre las corporaciones de los tres municipios, que mantuvieron las labores de búsqueda hasta encontrar al adulto mayor.