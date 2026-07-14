Localizan en Yerbanís a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Durango

Dos adolescentes que contaban con ficha de búsqueda tras ser reportados como desaparecidos en la ciudad de Durango fueron localizados con vida la tarde de este lunes en el municipio de Peñón Blanco, luego de un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad.

La movilización inició alrededor de las 11:30 horas, cuando la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó apoyo a las autoridades de la región de Cuencamé para ubicar a los adolescentes de iniciales J.A.M.G., de 14 años, y A.T.G.A., de 16, quienes habían sido vistos por última vez el pasado 12 de julio.

En respuesta al reporte, elementos de investigación, acompañados por el Agente del Ministerio Público, emprendieron recorridos de búsqueda en coordinación con la Policía Municipal de Mando Único de Cuencamé y la Policía Estatal, extendiendo las labores por las comunidades de Yerbanís, Jesús Agustín Castro, Peñón Blanco y la cabecera municipal de Cuencamé.

Fue cerca de las 14:00 horas cuando los agentes lograron ubicar a ambos menores en un domicilio abandonado de la localidad de Yerbanís, perteneciente al municipio de Peñón Blanco, donde permanecían resguardados del intenso calor.

De acuerdo con el informe oficial, los adolescentes se encontraban conscientes, aunque presentaban signos de deshidratación. Al ser entrevistados por las autoridades se mostraron serios y reservados, sin proporcionar información sobre los motivos por los que se encontraban en ese sitio.

Tras su localización, los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna, con sede en Cuencamé, donde recibieron alimentos, agua y atención inicial mientras se notificaba a la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Finalmente, personal de dicha unidad acudió por los adolescentes para llevarlos de regreso a la ciudad de Durango y reunirlos con sus familiares. Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su ausencia y confirmar que no fueron víctimas de algún delito.