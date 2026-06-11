Localizan Hummer incendiada en carretera de Vicente Guerrero

Un vehículo aparentemente de tipo Hummer fue localizado completamente incendiado sobre la carretera federal 45, a la altura del entronque hacia San José de las Corrientes, en el municipio de Vicente Guerrero; al sur de la entidad.

Corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte de un automóvil envuelto en llamas durante la noche del miércoles.

Al arribar, encontraron la unidad totalmente consumida por el fuego, sin personas en su interior y sin testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Debido al nivel de daños, tampoco fue posible identificar números de serie o placas. Pero en el lugar trascendió que la unidad no tenía motor.

Tras sofocar el incendio, las autoridades dejaron el caso bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del vehículo y las causas del siniestro.