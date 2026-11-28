El hallazgo de restos óseos durante trabajos de excavación en un terreno de la localidad de Picardías, en el municipio de Lerdo, Durango, generó la movilización de elementos de las corporaciones de seguridad durante la tarde de este viernes.

El reporte se recibió alrededor de las 15:00 horas del 27 de noviembre, en un predio ubicado al final del salón de eventos San Isidro, donde se realizaban trabajos de construcción.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron al lugar, donde constataron la presencia de restos óseos, entre ellos un cráneo, los cuales se encontraban envueltos en una sábana de color guinda.

En el sitio, los investigadores se entrevistaron con Juana María, de 60 años de edad, con domicilio en la zona Centro de Torreón, Coahuila, quien manifestó ser la propietaria del terreno.

La mujer explicó que adquirió dicho predio en noviembre de 2025 y que durante la tarde de este viernes realizaba una excavación en la parte posterior del inmueble, con la finalidad de colocar un polín de madera.

Durante los trabajos encontró la sábana que contenía los restos óseos y, ante el desconocimiento sobre el origen de estos, decidió dar aviso a través de los números de emergencia.