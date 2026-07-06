Localizan sanas y salvas a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Guadalupe Victoria

Dos adolescentes que habían sido reportadas como no localizadas durante la madrugada del domingo fueron encontradas sanas y salvas por autoridades en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de distintas corporaciones.

De acuerdo con el informe oficial, la madre de una de las menores solicitó apoyo luego de que su hija, de iniciales E.A.M.A., de 12 años de edad, salió de su domicilio en la localidad de Calixto Contreras alrededor de las 23:30 horas sin autorización. Junto con ella también se encontraba R.G.L.B., de 14 años.

La denunciante señaló que intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el teléfono celular de su hija, el cual sonaba, pero no era respondido, por lo que acudió a la comandancia de la Policía Municipal para solicitar el inicio de su búsqueda.

Elementos de la Policía Investigadora y personal de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas implementaron un operativo, logrando ubicar a ambas adolescentes sobre una calle de la colonia La Estación, en el municipio de Guadalupe Victoria.

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades, las menores manifestaron que habían asistido a un baile en la comunidad de Calixto Contreras y posteriormente aceptaron trasladarse a la cabecera municipal en compañía de dos jóvenes conocidos por ellas.

Las adolescentes también indicaron que durante ese tiempo no pudieron comunicarse con sus familiares porque sus teléfonos celulares permanecieron fuera de su poder y, posteriormente, ya no fueron llevadas de regreso a sus domicilios, motivo por el cual permanecieron fuera de contacto.

Tras ser localizadas, ambas fueron puestas bajo resguardo y trasladadas ante el agente del Ministerio Público especializado en Guadalupe Victoria para los procedimientos correspondientes, donde finalmente fueron entregadas a sus familiares. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de terceros.