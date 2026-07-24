Localizan sano y salvo a joven que contaba con ficha de búsqueda en Durango

Un joven que contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango fue localizado sano y salvo, por lo que quedó sin efecto el reporte de su no localización.

Se trata de Kevin Daniel Hernández Castrellón, de 19 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada por su madre, Karina Lizbeth, de 36 años, dando origen a la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información, el joven fue ubicado en las inmediaciones de la gasolinera El Moyote, localizada sobre el libramiento Norte.

Tras su localización, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango lo trasladaron a las instalaciones de la dependencia para la valoración médica de rutina y la certificación correspondiente, como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.

Las autoridades informaron que, una vez concluidas las diligencias, se confirmó que el joven se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones aparentes.

Posteriormente, Kevin Daniel fue entregado a su madre, quien había presentado la denuncia por su no localización y acudió a las instalaciones de la FGED para reunirse con su hijo.

Las autoridades ministeriales dieron por concluido el protocolo de búsqueda e informaron que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes para el cierre de la carpeta de investigación.