Localizan sanos y salvos a pareja que se extravió durante búsqueda de hongos en Tepehuanes

La movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio concluyó con saldo positivo, luego de que una pareja reportada como desaparecida en la zona serrana de Tepehuanes fuera localizada con vida la noche de este martes.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, luego de que familiares informaran que dos personas no habían regresado tras internarse en un área boscosa cercana al poblado El Cebollín , donde realizaban la búsqueda de hongos comestibles.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos se entrevistaron con Erika Vanessa, quien explicó que la pareja salió alrededor de las 15:00 horas y, al transcurrir varias horas sin tener noticias de ellos, decidió solicitar el apoyo de las autoridades.

Las personas reportadas fueron identificadas como Mayra Zerem Núñez Gómez, de 35 años de edad, e Iván González, de quien únicamente se conocía el nombre. De acuerdo con la información proporcionada, ambos ingresaron al monte sin portar lámparas, encendedor u otros artículos que facilitaran su orientación o permanencia en la zona.

Tras recibir el reporte, las autoridades notificaron al Agente del Ministerio Público y coordinaron acciones con personal del sector de Tepehuanes, además de elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro, quienes se mantenían preparados para iniciar las labores de búsqueda.

Mientras se organizaba el operativo, el Ministerio Público de Tepehuanes confirmó que la pareja había sido localizada, por lo que la movilización fue suspendida sin necesidad de desplegar un operativo de búsqueda de mayor escala.

Hasta el momento no se informó que las personas presentaran lesiones o requirieran atención médica, por lo que el incidente quedó únicamente como un extravío temporal que fue resuelto favorablemente gracias al reporte oportuno de sus familiares.