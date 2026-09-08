Localizan sin vida a adulto mayor tras presunta autolesión en Santa Clara

Un hombre fue localizado sin vida durante la mañana del lunes 7 de septiembre en el interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Santa Clara, Durango; autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Fue aproximadamente a las 11:00 horas cuando elementos de la Policía Estatal notificaron el hallazgo a la Policía Investigadora de Delitos de la Comandancia Regional de Cuencamé, cuyos agentes se trasladaron hasta la comunidad.

La persona fallecida fue identificada con las iniciales A.F.C., de 77 años. Un familiar fue quien lo encontró dentro de una de las habitaciones de la vivienda con una autolesión y posteriormente solicitó la presencia de las autoridades.

Según la información proporcionada por la familia, el adulto mayor había sufrido un accidente de motocicleta en 2019, tras el cual enfrentaba importantes limitaciones de movilidad y utilizaba silla de ruedas.

Familiares también señalaron a los investigadores que en distintas ocasiones el hombre había expresado el difícil momento que atravesaba debido a su condición física y al dolor que padecía.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía en Lerdo.

La Fiscalía llevará a cabo los estudios correspondientes para determinar formalmente la causa del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho que se presume fue un suicidio.

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o está en peligro, es importante buscar apoyo inmediato de una persona adulta de confianza o comunicarse al 911 o 075.