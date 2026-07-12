Localizan sin vida a hombre, por autolesión, en comunidad de San Juan del Río

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este domingo en un paraje de la comunidad Jesús González Ortega (Santa Rosalía), perteneciente al municipio de San Juan del Río, por lo que autoridades ministeriales acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:00 horas, luego de que se notificó el hallazgo de una persona sin vida en el paraje conocido como La Veguita. Al arribar, elementos de la Policía Investigadora confirmaron el fallecimiento, por suicidio, e iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la persona fallecida fue identificada con las iniciales SMHA, de 40 años de edad y con domicilio en la misma comunidad.

Las primeras investigaciones señalan que fue un familiar quien realizó el hallazgo mientras se encontraba revisando ganado en la zona. Al percatarse de la situación, intentó brindarle auxilio y posteriormente dio aviso a las autoridades a través de los servicios de emergencia.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el procesamiento de la escena, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, para la práctica de la necropsia de ley para confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la carpeta de investigación para integrar los dictámenes periciales y concluir las actuaciones correspondientes conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. Puedes comunicarte al 911 en caso de una emergencia o acudir a los servicios de apoyo emocional disponibles en tu localidad. También puedes llamar a la Línea de la Vida al 075 para recibir orientación y acompañamiento profesional. Hablar con alguien puede marcar la diferencia.