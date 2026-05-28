Localizan sin vida a joven velador en Loma Dorada; investigan autolesión

Un joven de 21 años fue localizado sin vida la mañana de este jueves en un inmueble del fraccionamiento Loma Dorada, en la ciudad de Durango, por presunta autolesión.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:15 horas en una finca ubicada sobre calle Loma del Citlaltépetl, casi esquina con avenida Paseo del Mármol, donde un trabajador que llegó a realizar sus labores diarias encontró al joven que trabajaba como velador suspendido en la parte posterior del patio.

Tras reportar el hallazgo acudieron corporaciones de seguridad y personal de emergencias para tomar conocimiento de los hechos, mientras se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Línea de ayuda

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.