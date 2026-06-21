Localizan sin vida a joven, víctima de autolesión, en una comunidad de Lerdo

Un joven fue localizado sin vida la mañana del sábado en un domicilio de la localidad Nazareno de Abajo, en el municipio de Lerdo, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y a las autoridades ministeriales.

El fallecido fue identificado con las iniciales JAVR, de 23 años , con domicilio en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos. Personal de la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 07:00 horas la madre del joven decidió buscarlo en una de las habitaciones de la vivienda, ya que desde el día anterior no había tenido contacto con él.

Al ingresar al cuarto, la mujer encontró a su hijo inconsciente, víctima de autolesión , por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los números de emergencia para que acudieran al lugar.

Elementos de seguridad y servicios periciales arribaron al domicilio para iniciar las investigaciones y efectuar el levantamiento de indicios, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguien que conoce está pasando por una crisis emocional, pensamientos de hacerse daño o necesita apoyo psicológico, puede comunicarse de manera gratuita y confidencial a la Línea de la Vida: 800 911 2000, disponible las 24 horas del día, así como al 911 o 075, en donde brindan contención y atención.