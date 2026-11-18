La tarde de este miércoles 18 de noviembre, un reporte al número de emergencias se recibió alrededor de las 18:30 horas, el cual movilizó a paramédicos y policías a un camino junto al río Tunal, en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista que transitaba por la zona encontró a una joven de entre 20 y 25 años. Según el testigo, la mujer aún respiraba cuando la vio, por lo que llamó al 911 para solicitar auxilio.

Al llegar al lugar, paramédicos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía acude al lugar del hallazgo

Elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al sitio para iniciar las diligencias.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven y qué provocó su muerte.