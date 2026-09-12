Localizan sin vida por suicidio a hombre cerca de un albergue en Lerdo

Un hombre fue localizado sin vida la tarde del viernes en las inmediaciones de un albergue ubicado en la localidad León Guzmán, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango; las primeras investigaciones señalan una probable muerte autoinfligida.

El fallecido fue identificado con las iniciales R.S.G., de 44 años de edad, quien tenía aproximadamente cinco meses residiendo de manera provisional en el albergue denominado Agrícola León Guzmán, según la información recabada por las autoridades.

Los hechos fueron descubiertos aproximadamente a las 18:00 horas del viernes 11 de septiembre, cuando habitantes de la comunidad caminaban por la calle Miguel Hidalgo, a un costado del citado albergue.

En ese momento observaron al hombre inconsciente y en circunstancias que les hicieron temer por su vida, por lo que rápidamente buscaron a uno de sus familiares para comunicarle lo sucedido.

Un hijo del fallecido acudió al lugar e intentó auxiliarlo; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales, por suicidio, motivo por el cual se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió para realizar las diligencias y recabar información que permita establecer las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo para los estudios de ley.

Ante una crisis emocional o pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda profesional de inmediato. En México se encuentra disponible la Línea de la Vida, 800 911 2000, con atención las 24 horas, además del 911 en situaciones de emergencia.