Localizan y destruyen equipo táctico abandonado en El Durazno, Tamazula

Equipo táctico presuntamente abandonado fue localizado en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula, durante un recorrido de vigilancia realizado por corporaciones de seguridad que participan en las Bases Operativas Interinstitucionales (BOI).

El hallazgo ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Defensa recorrían la zona y detectaron dos costales de color blanco y una mochila negra abandonados.

Al inspeccionar el contenido encontraron cuatro pantalones tácticos con camuflaje, seis camisolas, cinco chamarras con el mismo patrón, nueve pares de botas tácticas y tres chalecos porta cargadores.

El equipo fue asegurado por los elementos participantes en el operativo y, posteriormente, destruido mediante incineración.

El hallazgo se registró en una región donde de manera constante se realizan recorridos de vigilancia y prevención por parte de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con el equipo localizado, ni se dio a conocer información sobre quién pudo haber abandonado los artículos.