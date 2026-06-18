Localizan y recuperan en Bermejillo tractocamión con reporte de robo

Un tractocamión con reporte de robo fue localizado y recuperado en el municipio de Mapimí, durante un operativo conjunto entre la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera Torreón–Jiménez, a la altura del kilómetro 43, en la localidad de Bermejillo, luego de que se dio a conocer la geolocalización de la unidad. Al arribar al sitio, los elementos localizaron el vehículo abandonado, sin carga y sin conductor.

La unidad corresponde a un tractocamión marca Kenworth, modelo 2015, color rojo, con placas de autotransporte federal, propiedad de una empresa dedicada al transporte de combustible. De acuerdo con el reporte, el vehículo perdió señal de rastreo desde un día antes, aunque posteriormente el sistema GPS reanudó la ubicación, lo que permitió su localización.

Tras su aseguramiento, el vehículo fue resguardado y puesto a disposición de la Vicefiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, sin que hasta el momento se haya informado sobre la localización del conductor ni de la carga transportada.