‘Lord Garrafones’: captan a hombre llenando enormes recipientes con refresco en Costco | VIDEO

Una peculiar escena registrada en el área de comida de una tienda Costco desató críticas, bromas y hasta un nuevo apodo en redes sociales: “Lord Garrafones”.

En el video, difundido este sábado 5 de septiembre, se observa a un hombre utilizar las máquinas dispensadoras para llenar con refresco dos recipientes de gran capacidad, presuntamente garrafones de 20 litros.

El cliente aparece acompañado de una mujer y tres menores, quienes permanecen junto a un carrito mientras él coloca uno de los recipientes debajo del dispensador.

Empleados habrían frenado a la familia

Según la versión que acompaña a la grabación, los hechos ocurrieron en una sucursal de Costco en Aguascalientes. La familia supuestamente había llenado dos garrafones y se disponía a utilizar un tercero cuando empleados del establecimiento intervinieron.

La escena provocó numerosos comentarios de usuarios que cuestionaron el aprovechamiento del servicio de rellenado de bebidas incluido con algunos productos del área de comida.

Sin embargo, también circuló una versión según la cual la familia habría adquirido cerca de 100 paquetes de hot dogs, cada uno acompañado por una bebida, y optó por concentrar el refresco en los garrafones. Esta explicación procede únicamente de comentarios en redes sociales y no ha sido confirmada.

Costco no se ha pronunciado

Hasta el momento, Costco no ha informado públicamente qué ocurrió antes de que comenzara la grabación, cuánto había comprado la familia ni qué medidas tomó el personal.

Tampoco existe confirmación oficial de que el incidente haya ocurrido en Aguascalientes, aunque distintas cuentas y medios locales sitúan ahí la escena.

Mientras se conoce el contexto completo, el protagonista ya fue bautizado como “Lord Garrafones”, convirtiéndose en uno de los personajes virales del día.