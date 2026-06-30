Los aciertos de 'Supergirl', la nueva heroína de DC

La nueva apuesta de DC Studios finalmente aterrizó en la cartelera y ya puede verse en las salas de cine, incluidas las de Durango. Se trata de “Supergirl”, el filme que marca el debut en solitario de Kara Zor-El dentro del renovado universo cinematográfico encabezado por James Gunn y Peter Safran, dejando atrás la imagen tradicional de la heroína para presentar una versión más rebelde, vulnerable y marcada por el trauma.

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, la película se inspira en la aclamada novela gráfica “Supergirl: Woman of Tomorrow”, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely.

En lugar de repetir la fórmula de las historias de origen de Superman, el filme apuesta por una aventura espacial con tintes de western y ciencia ficción, donde la protagonista emprende un viaje que terminará enfrentándola no solo a peligros intergalácticos, sino también a las heridas que arrastra desde la destrucción de Krypton.

TRAS LA HISTORIA

La trama sigue a Kara Zor-El durante una travesía por la galaxia junto a Krypto, su inseparable perro, cuando conoce a Ruthye, una joven que busca vengar el asesinato de su familia. Lo que comienza como una misión ajena termina convirtiéndose en una reflexión sobre la pérdida, la justicia y el significado de convertirse en una verdadera heroína. A diferencia de otras producciones del género, la película privilegia el desarrollo de sus personajes por encima de la amenaza de salvar al mundo entero.

Uno de los aspectos más destacados ha sido precisamente la interpretación de Milly Alcock. La actriz construye una Supergirl distante de la imagen luminosa de su primo Superman, es impulsiva, irónica, emocionalmente rota y todavía busca su lugar en el universo.

Diversas críticas coinciden en que su trabajo sostiene gran parte de la película, incluso entre quienes consideran que el guion no alcanza el mismo nivel de su protagonista.

¿APROBADA O RECHAZADA?

A tan solo unos días de su estreno, la crítica se mantiene bastante dividad, pues mientras algunos celebran el riesgo de contar una historia de superhéroes más íntima y con una estética que mezcla el western con la ópera espacial.

Otros consideran que el filme no aprovecha por completo el potencial de su protagonista ni de la historia en la que se inspira. Sin embargo, existe un consenso alrededor de la actuación de Alcock y de la decisión de ofrecer un relato distinto al de las habituales películas del género.

Por otro lado, para los seguidores de DC, la cinta representa además una pieza importante del nuevo universo cinematográfico que comenzó con “Superman” y que continuará expandiéndose en los próximos años. La presencia de personajes conocidos, como Krypto y una breve aparición de Superman, sirve como puente hacia las futuras producciones sin restar protagonismo a la historia de Kara.

Más allá de su lugar dentro de la franquicia, “Supergirl” ofrece una propuesta diferente para quienes buscan una película de acción con mayor carga emocional.

Su combinación de aventura espacial, humor, drama y una protagonista imperfecta la convierten en una de las apuestas más destacadas del verano, ahora disponible para el público duranguense en la cartelera comercial.