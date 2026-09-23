Los altos riesgos en la dialéctica del consumo para 2027

Escribir esta Columna en el Siglo de Torreón es un reto y un marco imprescindible de compromiso no solo por ser un Diario de gran prestigio, sino porque ha superado Reconocimientos y Respaldo de todos los Sectores en su larga y fructífera trayectoria, esto lo he comentado en anteriores ocasiones y lo seguiré haciendo. Ello me obliga a la ética y orientación con mayor profundidad de mis análisis y proyecciones en torno a la problemática que se vive en el país.

El INEGI publicó uno de los resultados que tal vez sea el más oportuno y esperado por los economistas, analistas y grupos de opinión calificada, no solo de México, sino de otros países con quienes se tienen relaciones comerciales y financieras, así como de Organismos Internacionales: los resultados del PIB.

La nota más relevante ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, es decir, acumula un resultado de 1.2% mayor al del período 2024, lo anterior no es un mal menor, la economía mexicana ya debería atravesar por etapas de superación, consolidación y proyección de un verdadero desarrollo económico.

Crecer a esas cifras es muy complejo, si bien tomamos en cuenta los resultados de los gobiernos anteriores incluyendo los de la alternancia, crecimos, no en la proporción que el país requería pero al menos, se generaron empleos y se alentó la inversión.

El período 2024-2026 que está por concluir ha enfrentado inestabilidad, retroceso y debilitamiento que ponen en riesgo los resultados esperados por la micro y macroeconomía. El modelo de la 4T no ha sido capaz de lograrlo, al respecto la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata: el Producto Interno Bruto no refleja logros como la salida de mexicanos de la pobreza, la educación, la salud y los programas sociales, señaló en esencia. Durante el último sexenio y lo que va del actual no ha existido una verdadera planeación económica, desde mi punto de vista no se tomaron en cuenta los desequilibrios estructurales, heredados o no, desde el momento en el que no se procedió a realizar los ajustes necesarios. Esto se ha traducido en un freno continuo al mismo proceso de crecimiento.

Todos los planes y programas se han dado en un contexto de nuevos escenarios, cambios e iniciativas de confrontación política y continuismo de las obras clave que la Presidenta y Morena, llaman “segundo piso” de la transformación.

Ha sido inútil esperar que la situación se modificara gradualmente, cuando los recursos del presupuesto se han canalizado en su mayoría a la política social, símbolo de apoyo y aprobación gubernamental. Los cambios en exceso, inéditos, que atraviesan el país y la economía, han generado también fuertes presiones inflacionarias, éste indicador se presenta actualmente como uno de los problemas más graves para la mayoría de las familias mexicanas, que verán disminuido o modificado su consumo y gastos deseados.

La inflación tiene origen interno como externo, las causas internas son principalmente estructurales y las mismas, tienen comportamientos a la alza por las disparidades en el crecimiento intersectorial y por el funcionamiento del sistema. No perder de vista la situación actual de los productores de maíz y los precios de garantía, las externas son producto de la política arancelaria de Donald Trump y su complicación actual.

En primera instancia las políticas económicas deben proyectarse en su conjunto al incremento de la producción, en particular, de productos básicos, no reducir los logros del bienestar, que sin duda, favorecen a millones de mexicanos y refuerzan el sistema de comercialización por la vía del consumo, así como la disminución del esquema de contrastes que caracterizan a la sociedad actual.

La intervención del Estado en la economía a través del sector público debe tener como propósito el mayor fortalecimiento continuo de la actividad económica, sin mecanismos mal dirigidos como la austeridad en proyectos de inversión del Gobierno, creando la infraestructura necesaria e instrumentando políticas de apoyo discrecional a las actividades necesarias para el sector privado; integrado por grupos financieros, bancarios, industriales, comerciales y de servicios. La Presidenta Sheinbaum no ha logrado este impacto ya en su segundo año de gobierno, su prioridad ha sido la defensa política de su movimiento y del partido Morena.

No considerar la importancia del Producto Interno Bruto como Indicador Clave de la economía es una visión limitada, analizando todos los sectores que lo integran y su participación en el crecimiento como lo ha publicado el INEGI en una forma por demás extraordinaria.

El producto interno bruto se integra por sectores y subsectores como el Primario: agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. El sector secundario integrado por pequeñas y medianas empresas proclives a la inversión y el empleo, el sector terciario de servicios, otras actividades como la Minería y la Industria de la Construcción, de Bienes de Capital, la Siderurgia y el Sector Social, es de imaginarse un descenso de 0.2% para el 2026.

De todo lo anterior se desprende que el problema no es sólo un pobre crecimiento, si no mantener una política de inversión pública continua. La mayoría de los países de Asia y Europa refuerzan su cuidado y atención a los indicadores y variables económicas, una posibilidad que se percibe muy lejana de la realidad en nuestro país.

Hay que decirlo y subrayarlo: el crecimiento económico está mostrando una tendencia al estancamiento, acompañado de presiones inflacionarias. A esto se agrega la presión de la política fiscal que será la fuente más importante de ingresos del Gobierno Federal, a pesar de que se difunde un mensaje de solidez. En general, los resultados no lo sostienen por la ruta, el rumbo y el giro que demuestran la vulnerabilidad económica de México. La dialéctica del consumo familiar se verá amenazada por el incremento de los precios, la disminución del Gasto Público que afecta los ingresos de Estados y Municipios, los flujos de la inversión que requiere certeza jurídica, las remesas de los mexicanos que se observan amenazadas por la política migratoria del Presidente Trump, la Inversión Pública, el crecimiento de la Deuda Externa y la Política Fiscal, que no siempre orienta a los Empresarios que tienen que tomar con gran certeza decisiones en relación a la formación de su capital y a la mejor distribución de sus recursos e ingresos.