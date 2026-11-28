La agrupación originaria de Iztapalapa cerró un año lleno de momentos importantes con dos galardones en la tercera edición de los Premios EJE, donde su fundador y bajista, Elías Mejía Avante, también fue homenajeado por casi 47 años de trayectoria musical.

La ceremonia, organizada por la Sociedad de Músicos Ejecutantes de México, se realizó en el salón Gran Forum de la Ciudad de México y tuvo como protagonistas a la agrupación y a quien es conocido entre sus seguidores como "El Doc" Elías.

Más de 40 años haciendo bailar al público

Uno de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento entregado a Elías Mejía Avante por su recorrido al frente de Los Ángeles Azules, una historia que comenzó hace casi cinco décadas y que ha llevado el sonido de la cumbia mexicana a escenarios de distintas partes del mundo.

Agradecido por la distinción, el músico destacó la importancia del público que ha acompañado a la agrupación durante todos estos años y que mantiene vivas sus canciones a través de distintas generaciones. Mejía, quien también forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Músicos Ejecutantes de México, recibió el galardón en medio de esta celebración a la industria musical.

La agrupación también fue reconocida por su presencia en plataformas digitales en México, un terreno en el que continúa sumando seguidores. Entre sus logros destaca haberse convertido en el primer grupo de cumbia en superar los 10 millones de suscriptores en YouTube.

"Este premio es para toda la gente que le gusta nuestra música, y también para aquellos que tocan instrumentos, porque sin ellos la música no existiría. La música es un arte, y la de Los Ángeles Azules siempre la llevo en el corazón", expresó "El Doc" Elías durante la entrega.

Los Premios EJE llegaron para poner otro broche de oro a un año especialmente significativo para Los Ángeles Azules. La agrupación comenzó 2026 con una participación como protagonista musical de la Copa Mundial de la FIFA y posteriormente recibió el reconocimiento de contar con una calle con su nombre en Los Ángeles, California.

A estos acontecimientos se sumó el premio a la trayectoria en los Heat Latin Music Awards 2026, además de dos presentaciones con localidades agotadas en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de México.