¿Los cambios constantes de clima causan alergia?

La llegada del final del verano suele traer consigo días de lluvia intercalados con jornadas soleadas, un cambio de clima que puede sentirse no solo en la temperatura, sino también en el ambiente. Algo muy común de este “entretiempo” es que puede favorecer condiciones que aumenten la presencia de algunos alérgenos, especialmente en personas sensibles al polen, el moho y el polvo.

Y es que después de las lluvias, la humedad puede favorecer el crecimiento de moho en interiores y exteriores , mientras que los periodos soleados y cálidos pueden contribuir a que algunas plantas liberen polen.

Además, los cambios en la humedad y la temperatura pueden hacer que partículas presentes en el ambiente permanezcan o se dispersen de manera diferente.

Por ello, durante estos días algunas personas pueden presentar estornudos, congestión nasal, escurrimiento, comezón en los ojos o irritación de las vías respiratorias.

¿Es alergia?

La reacción depende de la sensibilidad de cada persona y del alérgeno presente en el ambiente. No toda molestia ocasionada por estos cambios corresponde necesariamente a una alergia, ya que los cambios bruscos de temperatura también pueden irritar las vías respiratorias y generar síntomas similares.

Mantener los espacios ventilados cuando las condiciones lo permitan, reducir la humedad y evitar la acumulación de polvo, puede ayudar a disminuir la exposición a posibles desencadenantes.

Así, la combinación de lluvia y sol característica de las últimas semanas del verano puede convertirse en un escenario favorable para ciertos alérgenos, pero no debe considerarse como la causa directa de una alergia.