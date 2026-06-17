'Los cárteles dirigen México', insiste Donald Trump en el marco de la cumbre del G7

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que "México ha perdido el control de su país" y dijo que "los cárteles dirigen México".

El mandatario estadounidense cargó nuevamente contra su vecino y socio del sur por el tema de las drogas, en el marco de la cumbre del G7.

En un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Trump se refirió a los ataques que Estados Unidos ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico. Dijo que gracias a esas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97 por ciento.

"Ahora nos vamos a enfocar en [las drogas que llegan por] tierra", dijo. "Llegan a través de México", aseguró al margen de la cumbre, que se realiza en Évian, Francia. "México ha perdido el control de su país", señaló. "Los cárteles dirigen México". Trump, quien ha señalado en distintos momentos que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio, se refirió también a la presidenta Claudia Sheinbaum. "Es una mujer muy buena, pero está muy asustada", consideró.

Apenas la semana pasada, la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogió la cooperación de México y puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". "Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación", dijo.

Sin embargo, también dijo que E stados Unidos seguirá apuntando a los funcionarios en Sinaloa que, señaló, han protegido al Cártel de Sinaloa, a "Los Chapitos".

Recordó la advertencia de Trump: "Vamos a ir tras ustedes; si no cooperan con nosotros, los vamos a atacar y se van a arrepentir".

En mayo, Trump dijo que "tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan".

También advirtió que si los gobiernos no combaten directamente a los cárteles, su gobierno lo hará. "Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", afirmó.