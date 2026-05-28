Los duranguenses de Grupo Magisterio buscan conquistar el regional mexicano

Con apenas dos años de trayectoria, la agrupación duranguense Grupo Magisterio comienza a abrirse paso dentro de la escena del regional mexicano con una propuesta que mezcla el sonido norteño clásico con elementos frescos y actuales. El proyecto, encabezado por Alonso Soto en el acordeón y la voz, apuesta por las composiciones originales, los duetos y una identidad profundamente ligada a las tradiciones de Durango.

Actualmente, el grupo suma entre 40 y 50 mil oyentes mensuales en Spotify, además de presencia constante en redes sociales y plataformas digitales, donde poco a poco ha logrado conectar con nuevos públicos interesados en el género norteño.

“Mezcales, Mezcalitos”, un homenaje

La agrupación promociona actualmente el sencillo “Mezcales, Mezcalitos”, una canción escrita por el propio Alonso Soto y que nació como una manera de destacar uno de los símbolos culturales más representativos del estado, el mezcal artesanal.

El tema habla de fiesta, convivencia y de varios municipios de Durango donde se produce esta bebida tradicional, además de resaltar la importancia del agave endémico de la región. Con un ritmo alegre y un coro pegajoso, la canción busca convertirse en un himno festivo para quienes se sienten orgullosos de sus raíces.

“Queremos que la gente conozca el valor de lo hecho en Durango. ‘Mezcales, Mezcalitos’ habla del trabajo artesanal de nuestra gente y del sabor de nuestra tierra”, compartió Alonso.

Desde su lanzamiento, el sencillo ha recibido comentarios positivos por parte del público, principalmente por su estilo fresco y bailable. La canción ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Un video entre fiesta y tradición

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip oficial grabado en distintos escenarios de Durango. Parte de las tomas se realizaron durante una presentación pública en la colonia Hidalgo, donde la agrupación convivió con el público en un ambiente festivo.

Además, el video incluye imágenes más formales captadas en la Catedral Basílica Menor de Durango iluminada de noche, aportando un toque visual que refuerza el orgullo por la identidad local.

La producción estuvo a cargo de un realizador joven duranguense, quien colaboró junto al grupo para darle forma al proyecto audiovisual.

Álbum y colaboraciones

Grupo Magisterio prepara el lanzamiento de un álbum en vivo programado para el 12 de junio, material que incluirá siete duetos con agrupaciones locales del regional mexicano y una colaboración con el cantante Ley Pérez, quien cuenta con trayectoria tanto en México como en Estados Unidos.

Posteriormente, la agrupación planea lanzar un segundo disco de estudio que incluirá corridos, canciones románticas, cumbias y temas más modernos, ampliando así su propuesta musical.

Entre los próximos sencillos destaca “MasterCD”, una colaboración con la agrupación duranguense Los Encontrados. La canción rompe con el estilo tradicional del grupo y se acerca más al sonido tumbado, en un intento por conectar también con las nuevas generaciones.

Crecer dentro y fuera del estado

En meses recientes, Grupo Magisterio se ha presentado en eventos como la Feria del Café y la Guayaba de Canelas y la Feria de Topia, además de mantener actividad constante en presentaciones privadas dentro de la capital duranguense.

La agrupación también trabaja en negociaciones para llevar su música a estados como Guanajuato y Michoacán, mientras continúa fortaleciendo su presencia dentro de Durango.

Actualmente, el grupo está integrado por Alonso Soto en acordeón y voz, Rubén Muñoz en el bajo eléctrico, David Hernández en la batería y Cristian Núñez en bajoquinto.

El proyecto puede encontrarse en plataformas digitales y redes sociales como Grupo Magisterio, donde comparten música, videos y próximos lanzamientos.

Apostar por identidad e innovación

Además de interpretar música norteña, Grupo Magisterio busca diferenciarse al combinar canciones originales con versiones inesperadas de otros géneros.

La agrupación asegura que su objetivo es mantenerse auténtica, innovar dentro del regional mexicano y ofrecer propuestas frescas que conecten tanto con el público tradicional como con nuevas audiencias.