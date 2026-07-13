Durango vive una etapa de inversión histórica en infraestructura y bienestar social gracias a los gobiernos de Morena, aseguró el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, al destacar que proyectos estratégicos como Agua Saludable para La Laguna, la presa Tunal II y el programa Viviendas para el Bienestar representan un antes y un después para miles de familias duranguenses.

“Los gobiernos de Morena le cumplen a Durango con hechos y no con promesas. Hoy vemos obras estratégicas que durante décadas fueron postergadas y que ahora son una realidad gracias al compromiso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

Gurrola Vega señaló que el proyecto Agua Saludable para La Laguna constituye una de las inversiones hidráulicas más importantes del norte del país, al garantizar agua de calidad para cientos de miles de habitantes de la Comarca Lagunera.

Asimismo, destacó el avance de la presa Tunal II, una obra largamente esperada por los duranguenses que fortalecerá el abastecimiento de agua potable para la capital del estado durante las próximas décadas, brindando mayor certeza ante el crecimiento urbano y los periodos de sequía que enfrenta la entidad.

En materia de bienestar social, recordó que el Gobierno de México impulsa en Durango el programa Viviendas para el Bienestar, mediante el cual miles de familias podrán acceder a una vivienda digna, reduciendo el rezago habitacional y generando empleos a través del sector de la construcción.

Para finalizar el coordinador de los regidores de Morena, señaló que estas obras son ya una realidad a menos de dos años de gobierno de Claudia Sheiubaum.