Carlos Ulloa Pérez es muy amigo de Claudia Sheinbaum desde tiempos universitarios. Es tan cercano a ella y familia que Ulloa fue uno de los dos de confianza que acompañaban a Ímaz, el ex de Sheinbaum, a los juzgados durante el proceso judicial que se le siguió por los videoescándalos de Carlos Ahumada.

Cuando se volvió presidenta, le encargó la delicada tarea de resolver el desabasto de medicamentos. Lo nombró al frente de Birmex, el laboratorio farmacéutico del gobierno. Carlos Ulloa no ha logrado resolver el desabasto de medicinas.Pero su hermano, Gerardo Ulloa Pérez, está haciendo un gran negocio político con eso. Tan es cierto que no hay medicinas, que él lucra políticamente con esa necesidad y las regala en campaña.

Gerardo Ulloa Pérez es diputado federal de Morena y quiere ser presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en las elecciones del 2027. Así que mientras Carlos Ulloa ha fallado en las compras consolidadas de medicinas, ha anulado licitaciones, su hermano Gerardo instala en Neza consultorio médico, con servicios de optometrista y hasta fisioterapia para atraer a los votantes y que lo apoyen en su aspiración política.

Mientras Carlos Ulloa enfrenta auditorías que le han señalado sobrecostos y pérdidas por piezas caducadas, su hermano Gerardo instala carpas y lleva un autobús y camionetas rotuladas con su nombre, el de Morena y el escudo de la Cámara de Diputados para lucrar políticamente con la escasez de medicamentos. Hay que tener un nivel muy elevado de crueldad para hacer campaña desde Morena regalando medicinas cuando el régimen morenista es el culpable del desabasto de medicamentos. Pero si además tu hermano es el encargado de resolver ese desabasto y no lo ha logrado en años, la crueldad y el descaro se exponencian.

Pero ya sabemos que en Morena los estándares éticos se han diluido por completo. Se dan permiso de esto y cosas peores. Nadie les hace nada y si el escándalo crece, saben que hasta arriba los van a proteger. En la mañanera si es necesario. Al cabo que es gran amiga desde hace décadas.

SACIAMORBOS

Hace tres semanas publiqué en estas Historias de Reportero la columna “Su alteza (no tan) serenísima”. Abordé los múltiples testimonios de una presidenta cada vez más malhumorada que “grita, reclama, se enfurece, se muestra autoritaria, da manotazos, pierde los estribos y desconfía de todos”. A partir de esa publicación me contactaron varias personas de los primeros círculos de la presidenta, que atestiguan cotidianamente la dinámica de Palacio Nacional.

Su mensaje fue claro: no estás diciendo la verdad... ¡¡¡te quedaste corto!!! Me relatan que ya los altos funcionarios y los integrantes del staff presidencial, antes de entrar a verla bromean entre ellos sobre el humor en el que está la mandataria y a quién le va a ir peor en su cita, a quien le va a tocar el regaño más duro o el grito con más decibeles. “Contamos con un extraordinario ambiente laboral”, diría el clásico.