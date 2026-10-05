Los irrelevantes representantes federales de Durango

Con la elección del 2027 en puerta, donde los duranguenses elegirán a sus próximos legisladores locales y federales, vale la pena hacer un recuento de lo poco que han hecho los actuales representantes federales por sus representados.

Muchos de ellos han pasado sin pena ni gloria, mientras que otros solamente han figurado por sus absurdas declaraciones, con el fin de mantenerse vigentes en medios de comunicación para intentar buscar futuros cargos, pero de su trabajo, prácticamente nada.

LOS “INCENDIARIOS”

En este grupo, que pareciera que solo buscan reflectores, aparecen la senadora Margarita Valdez Martínez, de Morena; Alejandro González Yáñez, del PT y el diputado local Arturo Yáñez Cuellar, del PRI.

Margarita Valdez es el mejor ejemplo de hablar sin medir las consecuencias, pues se ha metido en problemas por pedirles a los niños que "no se enfermen de cáncer" (2023) para no "torturarlos con aparatos sofisticados" (lo que la obligó a salir a ofrecer disculpas a las familias de niños enfermos), hasta su reciente acusación a las "conductas políticas neoliberales" por la muerte de cinco recién nacidos en el IMSS en Durango.

En todos los casos, incluido aquella polémica declaración de las "ballenas" que pudieron "haber sido movidas" y ocasionar la tragedia de la línea 12 de la CDMX (en 2021, aunque aún no era representante federal), acusó a los medios de sacar de contexto sus declaraciones.

El que solo aparece cuando se acercan las elecciones, el petista Gonzalo Yáñez, ha pasado totalmente desapercibido en dos años y medio y las dos ocasiones que se le ha mencionado por su "trabajo", han sido por sus posturas sobre los medios de comunicación y el futbol.

Sí, el famoso "Tirantes" se atrevió en diciembre pasado a proponer que el Gobierno Federal creara nuevos medios de comunicación y agencias informativas para "contrarrestar la desinformación de la derecha", así como para exigir que regresara el ascenso y el descenso al futbol mexicano, como si no hubiera otras necesidades más urgentes para los mexicanos.

Y el que se ha empeñado en aparecer en este grupo en lo últimos meses es el diputado plurinominal priista Arturo Yáñez Cuéllar, quien critica severamente las acciones del Gobierno Federal, pero que cuando su partido hace exactamente lo mismo, en Durango, prefiere guardar silencio.

Esto sucedió con temas como el desempleo, la inseguridad, la corrupción y ahora hasta la propuesta de aumentar el costo del catastro, situaciones que los duranguenses también han padecido bajo los gobiernos del PRIAN, pero de los que prefirió hacerse de la vista gorda, lo que le ha provocado recibir fuertes críticas en redes sociales.

LOS QUE SE DILUYERON

En este grupo aparecen la panista Silvia Patricia Jiménez Delgado, quien incluso ha salido a defender al mandatario priista Esteban Villegas, lo que le resta credibilidad con su base política de muchos años; Juan Moreno de Haro, del PRI, de los que más iniciativas ha presentado, pero que no han sido aprobadas ni han trascendido; y a Patricia Flores Elizondo, de MC, a quien se le ve muy activa en redes sociales, pero solo para criticar directamente al Gobernador de Durango.

Luego podríamos hablar de un caso muy particular, el de la senadora Gina Campuzano González, del PAN, quien a principio de su encargo buscaba protagonismo y se volvió en el "ajonjolí" de todos los moles en los eventos del Ayuntamiento de Durango, prácticamente parte de la escenografía, pero que poco a poco fue desapareciendo de la escena pública, desatando rumores incluso de un rompimiento con el alcalde José Antonio Ochoa.

Y finalmente, otra que prefirió alejarse de la escena pública, Alma Marina Vitela Rodríguez, de Morena, quien aseguran ha empezado a operar 'por debajo del agua' de cara al 2028, aunque ya sin el respaldo de varios grupos de Morena que la apoyaron antes de perder la gubernatura de Durango.

LOS “DESAPARECIDOS”

Y finalmente está el grupo de los que, a prácticamente unos meses de concluir su mandato, han pasado totalmente inadvertidos, que no supieron comunicar su trabajo y que tampoco parecen tener muchas posibilidades para ser contemplados en nuevos proyectos.

Ahí están algunos legisladores como Martha Olivia García Vidaña y Alejandra Del Valle Ramírez, ambas diputadas federales de Morena. Ni qué decir de Gerardo Villarreal Solis, del Partido Verde y Verónica Pérez Herrera, del PAN (a quien tuvieron que mandar a Coahuila para intentar rescatar las cenizas de su partido).

Todos ellos, representantes federales de Durango a los que no se les puede atribuir gestiones relevantes para el estado, por lo que los duranguenses deberán estar muy atentos a los perfiles que el próximo año les solicitarán el voto en las urnas, para evitar darles la confianza otra vez a personajes que no lo merecen o que de plano solo están buscando el beneficio personal.