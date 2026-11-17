“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”, el universo de Panem, está listo para abrir nuevamente sus puertas, pero esta vez la historia no gira alrededor de Katniss Everdeen, sino de uno de los personajes que marcaron su camino: Haymitch Abernathy. Con una nueva película que explora los acontecimientos que lo transformaron en el mentor sarcástico, reservado y atormentado que conoció el público, la franquicia regresa a las salas con una historia de supervivencia, conspiraciones y resistencia frente al poder.

A diferencia de las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, esta entrega retrocede 24 años antes de los acontecimientos de la primera historia de Katniss Everdeen. Se trata de una precuela que coloca en el centro a un Haymitch de apenas 16 años, originario del Distrito 12, cuando todavía no se convertía en el hombre que posteriormente sería asignado como mentor de Katniss y Peeta.

PUNTO DE PARTIDA

La trama comienza durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Para esta edición especial, el Capitolio modifica las reglas e impone que cada distrito envíe el doble de participantes, por lo que 48 jóvenes son obligados a entrar en una competencia mortal, en lugar de los 24 habituales.

En medio de este escenario, Haymitch deberá encontrar la manera de sobrevivir en una arena diseñada para convertir el sufrimiento en espectáculo. Durante la competencia establece una alianza inesperada con Maysilee Donner, otra participante del Distrito 12, mientras se integra a un grupo que busca desafiar el control del Capitolio y del presidente Snow.

La historia no solamente muestra los orígenes de Haymitch, sino que también permite comprender las experiencias que marcaron su personalidad, sus heridas y la desconfianza que caracterizó al personaje en las películas originales.

NUEVOS ROSTROS Y PERSONAJES CONOCIDOS

El actor Joseph Zada asume el papel del joven Haymitch, personaje que en la saga original fue interpretado por Woody Harrelson. Su participación representa uno de los principales atractivos de la producción, pues la historia exige mostrar una versión mucho más joven, vulnerable y decidida del futuro mentor.

El reparto reúne también a Mckenna Grace como Maysilee Donner, Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Elle Fanning como una joven Effie Trinket y Kieran Culkin como Caesar Flickerman.

A ellos se suman Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Maya Hawke como Wiress, Glenn Close como Drusilla Sickle y Kelvin Harrison Jr. como Beetee, entre otros intérpretes.

Uno de los elementos interesantes es el regreso de versiones jóvenes de personajes que el público ya conoce, lo que permite ampliar sus historias y mostrar cómo era Panem antes de la rebelión encabezada por Katniss.

¿POR QUÉ VALE LA PENA VERLA?

La película recupera varios de los elementos que hicieron reconocible a la franquicia: competencias brutales, escenarios visualmente elaborados, tensión política y una sociedad en la que el entretenimiento se construye a partir del sufrimiento de los más vulnerables.

La arena también promete convertirse en uno de sus atractivos visuales, con un entorno natural lleno de criaturas modificadas genéticamente que representan nuevas amenazas para los participantes.

A esto se suman las conspiraciones dentro y fuera de la competencia, así como la manipulación de la información por parte del Capitolio.

Otro punto de interés es su lectura política. La vigilancia, la propaganda, el autoritarismo y el control de la percepción pública vuelven a ocupar un lugar importante, con una historia que plantea cómo puede surgir la resistencia incluso dentro de un sistema diseñado para impedirla.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

En cuanto a su recepción crítica, la película ha conseguido una valoración favorable. Entre los aspectos destacados se encuentran la interpretación de Joseph Zada, quien construye una versión juvenil de Haymitch con algunos gestos y matices que recuerdan al trabajo de Woody Harrelson, así como el ritmo de la narración, que alterna enfrentamientos, intrigas y momentos más íntimos.

Sin embargo, también hay algunos puntos menos sólidos, como el hecho de que el público conozca el destino de Haymitch reduce parte de la incertidumbre sobre su supervivencia, mientras que ciertos personajes secundarios no alcanzan a tener todo el desarrollo que podrían ofrecer.

Con una duración de 158 minutos, “Amanecer en la cosecha” apuesta por ampliar la mitología de Panem y dar contexto a uno de los personajes fundamentales de la historia original.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” llegará a la cartelera mexicana el jueves.