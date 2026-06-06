Los lobos son los auténticos pastores del bosque: Jorge Servín

El investigador Jorge Servín, quien encabeza el proyecto de reintroducción del lobo mexicano en la sierra de Durango, impartió una charla en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que compartió los desafíos y detalles que hicieron posible la liberación de manadas de lobos mexicanos en las comunidades de Tarahumar y Bajíos de Tarahumar, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

La primera liberación, realizada el 17 de abril de 2026 en la sierra de Durango, es considerada una fecha histórica para la comunidad, para el estado y a nivel internacional, al concretarse el anhelado regreso del lobo mexicano a su hábitat natural tras varios años y en un esfuerzo de colaboración binacional.

Servín comentó que estos ejemplares, lejos de generar inquietud entre los habitantes y los ganaderos de la región, deben ser vistos por lo que realmente son: los auténticos pastores del bosque, los jardineros naturales encargados de mantener el equilibrio ecológico y contribuir a la conservación de los ecosistemas que han sido afectados por diversas actividades humanas.

Explicó que los ejemplares cuentan con monitoreo permanente las 24 horas mediante radiocollares, lo que permite conocer su ubicación en tiempo real a través de tecnología satelital y garantizar un seguimiento constante de cada uno de los lobos y por su nombre.

Entre los principales beneficios del regreso del lobo mexicano al bosque destaca la restauración de las comunidades vegetales, ya que diversos estudios han demostrado que su presencia favorece el equilibrio y la recuperación de los ecosistemas.

Asimismo, señaló que las comunidades donde fueron liberados los lobos pueden convertirse en punta de lanza para promover una mayor comprensión de la función ecosistémica de esta especie y su importancia en los procesos de restauración ambiental.