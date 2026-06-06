'Los medios de comunicación no deben olvidar su función social': Herminio Rebollo

A pesar de los diversos desafíos que enfrentan actualmente los medios de comunicación, entre ellos el avance de la tecnología, la IA, la pérdida de lectores y la disminución de anunciantes, incluso la influencia de los gobiernos, el periodista Herminio Agustín Rebollo Pinal afirmó que los medios no deben olvidar la función social que desempeñan.

Reconoció que, en muchos casos, los medios de comunicación buscan sobrevivir ante distintos factores que afectan a la industria; sin embargo, subrayó que siempre se debe conservar la credibilidad, ya que es el principal activo que permite mantener la confianza de la audiencia.

Entre las ventajas que aún conservan los medios, señaló que continúan siendo uno de los pocos contrapesos tras la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que consideró fundamental presentar información que contribuya a generar conciencia en la sociedad.

Al referirse a los cambios que ha experimentado la prensa a lo largo de los años, recordó que anteriormente existía un mayor control sobre los medios, dentro de lo que calificó como una "dictadura perfecta", situación que provocaba una falta de credibilidad y que incluso llevó a que se les identificara como "prensa vendida".

El periodista recordó la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, y cómo la mayoría de los periódicos, en sus ediciones del 3 de octubre, minimizaron los hechos. Incluso señaló que algunos medios ni siquiera abordaron el tema.

A partir de ese episodio, planteó la interrogante de qué habría ocurrido si en aquella época hubieran existido las herramientas tecnológicas y las redes sociales actuales, y cómo ello podría haber cambiado la forma en que se difundió la información.

A pesar de los desafíos que representan la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA), consideró que los medios de comunicación no desaparecerán, aunque advirtió que será necesario extremar el cuidado en la verificación de la información y los datos que se comparten.

La conferencia se llevó a cabo en el marco del Día de la Libertad de Expresión 2026 y fue organizada por el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.