Los 'Murciélagos' en Durango

La tarde del pasado miércoles 10 de junio arribaron a la ciudad de Durango 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los llamados "Murciélagos".

Este cuerpo es parte de la élite de las fuerzas armadas. Se trata de hombres y mujeres sometidos a un intenso entrenamiento, quienes realizan operativos especiales y, según la propia Secretaría de la Defensa Nacional, "actúan en entornos estratégicos, operacionales o tácticos donde las unidades convencionales ya no tienen alcance".

A su llegada a la capital, se informó que los "Murciélagos" contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en Durango.

Traer elementos castrenses con este nivel de preparación para solo patrullar las calles sería un despropósito; para eso están los policías municipales. Deben tener una misión clara de lo que pretenden en Durango. ¿O quizás hay algún objetivo con nombre y apellido?

Durante el presente mes, las fuerzas federales han participado en diferentes operativos en el municipio de Durango y a muy pocos kilómetros de la ciudad capital. El primero, ocurrido el 3 de junio en el poblado Praxedis Guerrero, donde por desgracia falleció un joven elemento de la Guardia Nacional.

El pasado 9 de junio, de nueva cuenta hubo una gran movilización en una finca ubicada en el kilómetro 17 de la carretera Durango-Parral, en el poblado Casablanca. En ese lugar se presume que se encontraba un líder del grupo delictivo que opera en la región, quien, según reportes periodísticos, logró escapar.

En los últimos días, tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano han asegurado en Durango camionetas con reporte de robo, blindaje artesanal y, sobre todo, una cantidad importante de armamento entre granadas, armas cortas y largas, y equipo táctico, entre otras cosas.

De manera que no queda duda: en la ciudad capital y en zonas circunvecinas hay un ambiente tenso en materia de inseguridad, pues tales arsenales no son una buena señal.

En redes sociales, la gente ha expresado su respaldo a los "Murciélagos", refrendando la confianza ciudadana en las fuerzas armadas del país.

No se sabe cuánto tiempo estarán en la entidad y tampoco se tendrán muchos detalles de su labor, pero, sin duda, su llegada ha despertado muchas versiones en los pasillos políticos.

Punto y aparte.- Inició el Mundial de Futbol 2026 en medio de manifestaciones y enfrentamientos en la Ciudad de México, lo que daña la imagen del país ante el turismo internacional.

En Durango, la fiesta futbolera dio paso a un "megapuente" escolar y para los burócratas de los tres poderes del estado, así como para el municipio de Durango, por lo que las actividades en las escuelas y las oficinas de gobierno se reanudarán hasta el próximo lunes.

Aunque el descanso fue autorizado por el gobernador del estado, Esteban Villegas, varias escuelas particulares retornarán a clases este viernes, pues, en su caso, el tiempo en las aulas debe ser efectivo y los padres de familia exigen que su pago se refleje en el aprendizaje de sus hijos. Por lo tanto, no pueden tomarse tantos días libres, aunque lo indique el "calendario mágico".

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