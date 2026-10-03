LOS NIÑOS HÉROES, una historia humana, documentada y viva (Parte 2 de 3)

VII. Reconstrucción verosímil, aunque imaginaria, de pensamientos y diálogos.

Basado en la crónica de los supervivientes recogida en el diario ‘El Siglo Diez y Nueve’ y el testimonio posterior del general Miguel Miramón.

(Noche del 12 de septiembre de 1847. Patio del Colegio Militar. Luz de antorchas, escombros de cantera y olor a pólvora).

Teniente Juan de la Barrera: (Limpiándose el hollín del rostro, ajustando el tahalí de su espada). El comandante ha pedido que salgan los de menor edad por la rampa del botánico. Los arrieros dicen que los americanos cortaron ya el camino a la garita.

Cadete Agustín Melgar: (Cargando un fusil escocés de percusión). Si dejamos las posiciones de la rampa, la artillería de la plaza queda libre. No nos vamos a ir, Teniente.

Cadete Vicente Suárez: (Instalado en el centinela del mirador, temblando levemente de frío) No van a subir tan fácil. En el torreón hay parque suficiente para dos horas más.

Teniente Juan de la Barrera: No habrá refuerzos del general Santa Anna. Lo que hagamos aquí, se queda aquí.

Cadete Fernando Montes de Oca: (Mirando hacia el bosque iluminado por las fogatas del campamento enemigas). Mañana dirán en la ciudad que el Colegio se rindió sin tirar un tiro si nos ven correr por el calzada. Preferible que nos saquen de aquí en parihuelas.

Cadete Francisco Márquez: (Con el uniforme desajustado por su pequeña talla). Yo me quedo con usted, mi Teniente.

VIII. El asalto: la anatomía de la caída (13 de septiembre).

A las 05:30 horas del 13 de septiembre de 1847, la artillería enemiga cesó el fuego de ablandamiento. Comenzó el asalto de la infantería.

La batería de San Blas (08:00 horas). En las faldas del cerro, el Teniente Juan de la Barrera sostuvo la línea junto a los hombres del Batallón de San Blas, comandados por el Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Barrera cayó acribillado por la metralla al intentar reparar una saliente de la trinchera. El mirador y los accesos (08:30 horas). Los voluntarios de Nueva York y los infantes de marina estadounidenses escalaron las rocas con escaleras de mano. En los pasillos del alcázar, Vicente Suárez, de 14 años, le salió al paso a la vanguardia enemiga con su fusil con bayoneta calada; fue atravesado por disparos y bayonetazos en el punto de guardia. La sala de descanso y dormitorios (09:00 horas). Agustín Melgar se atrincheró tras una puerta, disparando y recibiendo heridas de bala en el brazo y la pierna derecha. Desarmado, continuó combatiendo con su espadín hasta ser rematado (murió el 14 de septiembre en el hospital de Tacubaya). El patio interior. Fernando Montes de Oca intentó replegarse hacia los dormitorios para abastecerse de parque; fue alcanzado por disparos de los infantes estadounidenses en la puerta de uno de los salones. El torreón y la ladera occidental. Juan Escutia, ubicado en la parte alta del alcázar, intentó ganar la vertiente oeste del cerro para evitar la captura del pabellón o para unirse a los defensores de la falda; fue abatido a tiros en los cantiles del cerro, despeñándose entre las rocas. La historiografía documenta que la bandera nacional del castillo fue capturada por el ejército estadounidense como trofeo de guerra (devolución acordada en el siglo XX), mientras que la figura del salto envuelto en la bandera responde a una construcción simbólica popular posterior para sublimar la pérdida del pendón. La caída de Francisco Márquez. El pequeño Francisco Márquez, de 13 años, defendió junto a los cuerpos de sus superiores su posición en el flanco este del edificio, donde su cadáver fue hallado cribado a balazos al lado de soldados veteranos.

A las 10:00 horas del 13 de septiembre de 1847, la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en lo alto del Palacio de Chapultepec.

IX. Balance del combate: cifras y nombres reales.

Categórica / Condición y Registro Documental Confirmado:

Cadetes presentes el 13 de sep. (46 a 50 alumnos aproximadamente).

Cadetes combatientes en alcázar (~15 a 20 alumnos reacios a la evacuación).

Cadetes muertos en combate (5, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia).

Cadetes heridos documentados (4, Agustín Melgar —quien falleció horas después en el hospital improvisado—, Miguel Miramón, José Díaz Ordaz, Ignacio Molina).

Cadetes prisioneros de guerra (37, incluidos en la lista oficial de prisioneros de la tropa estadounidense).

Lista de cadetes y oficiales heridos

El parte oficial y el obelisco conmemorativo ubicado al pie del cerro de Chapultepec registra los siguientes nombres:

Prisioneros de la 1.ª Compañía

Capitán Domingo Alvarado; Tenientes José Espinosa, Agustín de la Peza; Cabo José T. de Cuéllar; Tambor Simón Álvarez; Cadetes Francisco Molina, Mariano Covarrubias, Bartolomé Díaz León, Ignacio Molina, Antonio Sierra, Justino García, Lorenzo Pérez Castro, Agustín Camarena, Ignacio Ortiz, Manuel Ramírez Arellano, Carlos Bejarano, Isidro Hernández, Esteban Zamora, Santiago Hernández, Ignacio Burgoa Lagos y Ramón Rodríguez Arangoiti.

Prisioneros de la 2.ª Compañía

Teniente Joaquín Argaez; Sargento 2.º Teófilo Noris; Corneta Antonio Rodríguez; Cadetes alumnos Joaquín Moreno, Pablo Banuet, Ignacio Valle, Francisco Leso, Antonio Sola, Sebastián Trejo, Luis Delgado, Ruperto Pérez de León, Cástulo García, Feliciano Contreras, Francisco Morelos, Miguel Miramón, Gabino Montesdeoca, Luciano Becerra, Adolfo Unda, Manuel Díaz, Francisco Morel, Vicente Herrera, Onofre Capelo, Magdaleno Yta y Emilio Laurent.

Prisioneros de la Plana Mayor

General Mariano Monterde, Director del Colegio Militar; Capitán Profesor Francisco Jiménez; Tenientes Manuel Alemán, Agustín Díaz, Luis Díaz, Fernando Poucel; Subtenientes Ignacio de la Peza, Amado Camacho, Luis G. Banuet, Miguel Poucel; Despensero Eusebio Llantadas

X. El legado del sacrificio humano

Por supuesto que hubo más cadetes y mandos que se quedaron a defender el Castillo, su colegio y a México, pero si recordamos el contexto de carencias que influyeron en la derrota, seguramente carecían de lo necesario para hacer frente a un enemigo muy superior en armamento y equipo.

Los Niños Héroes no fueron seis estatuas de bronce ni figuras alegóricas destinadas a adornar libros de texto. Fueron adolescentes con nombres y apellidos, con familia, con miedo, con dudas, con una vida apenas iniciada y con un futuro brutalmente arrebatado.

Eran jóvenes de entre 13 y 20 años que presenciaron el colapso político, militar y moral de una república incapaz de defender plenamente su propio suelo. Escucharon los cañonazos del Molino del Rey, conocieron el dolor de las derrotas de Padierna y Churubusco, y comprendieron que la capital estaba prácticamente condenada. Cuando llegó la hora del repliegue, muchos obedecieron; ellos, atrapados entre el honor aprendido, la lealtad de cuerpo, la rabia juvenil y la conciencia de que todo se venía abajo, decidieron quedarse.

Reconocer la verdad histórica de Chapultepec no debilita la memoria nacional; la dignifica. Quitar a Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Juan Escutia la envoltura del mito no los disminuye: los engrandece. Les devuelve su dimensión más valiosa y más dolorosa: la de seres humanos de carne y hueso que, en medio de la cobardía, la desorganización y la derrota generalizada de un país fracturado, eligieron no abandonar su puesto ni renunciar a su dignidad.

Cada 13 de septiembre, cuando México pronuncia sus nombres, no debe repetir una ficción pedagógica ni refugiarse en la comodidad de una leyenda invulnerable. Debe recordar a una generación de jóvenes que pagó con su sangre las deficiencias de una nación trágicamente dividida.

¿Quién quiere morir a esas edades? Nadie. Y precisamente por eso su sacrificio conmueve, interpela y obliga: porque no se trata de exaltar la muerte, sino de comprender el tamaño de una entrega que la historia de México no puede reducir a ceremonia ni a consigna.

Su lección para la juventud no es buscar el martirio, sino darlo todo por aquello que merece ser defendido: la patria, la verdad, la justicia, el deber, la dignidad y el futuro común. Morir no es el ideal; vivir con valor, servir con honestidad y responder con grandeza cuando la historia llama, ése es el verdadero legado de Chapultepec.