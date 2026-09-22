Los Red Hot Chili Peppers venden su música por más de 300 mdd

Los Red Hot Chili Peppers volvieron a colocarse en los titulares, pues la legendaria banda californiana cerró un acuerdo valuado en más de 300 millones de dólares con Warner Music Group para vender su catálogo de música grabada, una operación que se ha convertido en una de las más importantes de la industria musical en lo que va del año.

El acuerdo no significa que Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante dejarán de ser reconocidos como los creadores de su obra, sino que la propiedad y explotación comercial de las grabaciones maestras pasará a manos de Warner Music Group .

¿Qué fue lo que vendieron?

La operación involucra el catálogo de grabaciones de la banda, es decir, los llamados “masters”, que son las versiones originales de las canciones que se escuchan en plataformas de streaming, radio, cine, televisión y campañas publicitarias. Según diversos reportes, el paquete incluye los 13 álbumes de estudio del grupo, responsables de generar alrededor de 26 millones de dólares anuales.

Entre los discos más valiosos del catálogo se encuentran “Blood Sugar Sex Magik”, “Californication”, “By the Way”, “Stadium Arcadium”, “One Hot Minute”, “I’m With You”, “The Getaway”, así como los más recientes “Unlimited Love” y “Return of the Dream Canteen”.

También se menciona que podrían estar incluidos sus primeros trabajos editados originalmente por EMI, como “The Red Hot Chili Peppers”, “Freaky Styley”, “The Uplift Mofo Party Plan” y “Mother’s Milk”.

Segunda vez que venden su música

Aunque la cifra parece gigantesca, esta no es la primera ocasión en que los Red Hot Chili Peppers monetizan su legado musical . En una operación anterior vendieron los derechos editoriales de sus composiciones, es decir, los derechos relacionados con la autoría de las canciones. El acuerdo actual corresponde específicamente a las grabaciones maestras, una diferencia clave dentro del negocio musical.

Esto significa que existen distintas capas de propiedad sobre una misma canción. Por un lado están los derechos de composición y publicación, y por otro los derechos sobre la grabación que finalmente llega al público. Ambas áreas representan fuentes multimillonarias de ingresos para artistas y compañías.

Los RHCP siguen sonando

La venta no implica el fin creativo de la agrupación ni significa que su música desaparecerá de las plataformas. Canciones como “Californication”, “Scar Tissue”, “Under the Bridge”, “Can’t Stop”, “Dani California” o “Otherside” continuarán disponibles para millones de oyentes alrededor del mundo. Lo que cambia es quién administrará y obtendrá una parte importante de los beneficios económicos derivados de esas grabaciones.