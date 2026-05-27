Los riesgos de exponer a los niños a las pantallas desde edades tempranas

En los últimos años, el uso de pantallas en la infancia se ha convertido en uno de los temas que más inquieta a padres, docentes y especialistas en desarrollo infantil.

Tablets, celulares, videojuegos y televisión forman parte de la rutina diaria de muchos menores, quienes desde edades muy tempranas pasan varias horas conectados a dispositivos electrónicos, ya sea por entretenimiento, aprendizaje o incluso para mantenerlos distraídos durante ciertas actividades cotidianas.

Especialistas han señalado que el exceso de tiempo frente a pantallas puede generar distintas consecuencias en el desarrollo emocional, físico y social de los niños.

Entre las más frecuentes se encuentran dificultades para mantener la atención, alteraciones en los ciclos de sueño, irritabilidad y menor interés por actividades recreativas al aire libre o por la convivencia directa con otras personas. Además, el uso prolongado de dispositivos también puede influir en hábitos sedentarios desde edades tempranas.

Otros efectos

Otro aspecto que suele preocupar es el impacto que las pantallas pueden tener en la comunicación y en la capacidad de interacción social. Algunos expertos consideran que cuando el uso de dispositivos sustituye constantemente los momentos de juego, conversación o convivencia familiar, los niños podrían presentar dificultades para expresar emociones, desarrollar paciencia o fortalecer habilidades sociales esenciales durante la infancia.

Sin embargo, también se ha destacado que la tecnología no necesariamente representa un problema cuando existe supervisión y equilibrio.

El acompañamiento de los adultos, los horarios limitados y la elección de contenidos adecuados continúan siendo algunas de las recomendaciones más frecuentes para mantener una relación saludable con las pantallas, especialmente en una etapa donde el aprendizaje y la conexión humana siguen siendo fundamentales para el desarrollo infantil.