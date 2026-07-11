Los sabores del Mercado Gómez Palacio llegarán a museo en una exposición

Los dulces tradicionales, los recuerdos de viaje y los objetos que han acompañado la vida cotidiana de generaciones de duranguenses serán los protagonistas de la exposición “Entre dulces y tradiciones del Mercado Gómez Palacio”, que abrirá sus puertas el próximo jueves a las 17:00 horas, en el Museo de las Culturas Populares de Durango.

La muestra propone un recorrido por uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico, el Mercado Gómez Palacio, un sitio donde la gastronomía, el comercio y la tradición convergen desde hace décadas para formar parte de la identidad cultural del estado.

A través de dulces típicos y souvenirs representativos, la exposición invita a descubrir cómo estos productos trascienden su función cotidiana para convertirse en símbolos de la memoria colectiva. Cada pieza habla de celebraciones, costumbres familiares, viajes y encuentros que han dado forma a la cultura popular duranguense.

Más que una exhibición de objetos, “Entre dulces y tradiciones” plantea una mirada a los sabores, colores y recuerdos que permanecen vivos en la experiencia de quienes han recorrido los pasillos del mercado. Es un reconocimiento a las pequeñas tradiciones que, generación tras generación, continúan construyendo la identidad del estado.