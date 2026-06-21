Los secretos japoneses para vivir más años, según su filosofía

Japón lleva décadas despertando el interés de investigadores y especialistas en salud por una razón muy particular, sus habitantes se encuentran entre las personas con mayor esperanza de vida del planeta.

Mientras en distintas partes del mundo crece la preocupación por enfermedades asociadas al envejecimiento, en el país asiático millones de personas han convertido la longevidad en una forma de vida sustentada en hábitos cotidianos.

Lejos de fórmulas milagrosas o dietas extremas, gran parte de este fenómeno parece estar relacionado con costumbres que forman parte de la cultura japonesa desde hace generaciones. Alimentación equilibrada, actividad física constante y una sólida conexión social son algunos de los factores que han despertado el interés de la comunidad científica internacional.

FILOSOFÍA QUE COMIENZA EN LA MESA

Uno de los aspectos más destacados del estilo de vida japonés se encuentra en su alimentación.

La dieta tradicional privilegia el consumo de pescado, verduras, legumbres, arroz y alimentos frescos, mientras que los productos ultraprocesados ocupan un lugar mucho más reducido en comparación con otras regiones del mundo.

Además, existe una práctica conocida como “hara hachi bu”, una filosofía que consiste en dejar de comer cuando se ha alcanzado aproximadamente el 80 por ciento de la sensación de saciedad. Esta costumbre ayuda a evitar excesos y favorece una relación más consciente con los alimentos.

El té verde también ocupa un papel importante dentro de la rutina diaria de millones de japoneses. Sus propiedades antioxidantes han sido objeto de numerosos estudios que buscan comprender su posible relación con el bienestar general y la prevención de algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

MANTENERSE ACTIVO COMO RUTINA

A diferencia de las tendencias modernas que suelen concentrar la actividad física en gimnasios o programas intensivos de entrenamiento, en Japón el movimiento forma parte natural de la vida diaria.

Caminar largas distancias, utilizar la bicicleta como medio de transporte y mantenerse físicamente activo incluso durante la vejez son prácticas comunes.

En muchas comunidades, especialmente entre los adultos mayores, se organizan actividades recreativas, ejercicios grupales y encuentros que fomentan tanto el movimiento como la convivencia.

Especialistas consideran que esta combinación de actividad moderada pero constante puede contribuir a mantener una mejor salud cardiovascular, fortalecer músculos y articulaciones, así como conservar la independencia física durante más años.

EL PROPÓSITO DE VIDA TAMBIÉN INFLUYE

Otro concepto que ha ganado popularidad fuera de Japón es el llamado “ikigai”, una filosofía que puede entenderse como la razón que motiva a una persona a levantarse cada mañana. Más que una meta profesional, se trata de encontrar un propósito que genere satisfacción y sentido de pertenencia.

Diversas investigaciones han señalado que las personas que mantienen objetivos claros, vínculos sociales sólidos y una participación activa dentro de su comunidad suelen presentar mejores indicadores de bienestar emocional.

En regiones japonesas reconocidas por la longevidad de sus habitantes, como Okinawa, los adultos mayores continúan involucrados en actividades familiares, sociales y comunitarias, lo que ayuda a combatir el aislamiento y favorece una mejor calidad de vida.

Aunque no existe una fórmula única para alcanzar una vida larga y saludable, la experiencia japonesa ha demostrado que pequeños hábitos sostenidos durante años pueden marcar una gran diferencia.

Más que buscar soluciones rápidas, el secreto parece encontrarse en una combinación de alimentación equilibrada, movimiento diario, relaciones humanas significativas y un propósito que mantenga viva la motivación a cualquier edad.