¿'Los Simpson' predijeron el Mundial 2026?, aficionados reviven episodio

México sigue alimentando la ilusión mundialista. Después de vencer este martes 2-0 a Ecuador y asegurar su boleto a los octavos de final con paso invicto, la euforia por la Copa del Mundo, de la que además es uno de los países anfitriones, no solo se vive en las canchas y las tribunas.

Y es que en medio del entusiasmo por el recorrido del Tricolor, los aficionados también desempolvaron un viejo episodio de "Los Simpson" que desde hace años es señalado como una supuesta predicción del torneo.

La coincidencia volvió a llamar la atención ya que el capítulo muestra un partido entre México y Portugal, selecciones que continúan con vida en el Mundial y que, según la teoría que ha circulado desde hace varios años, podrían encontrarse en la gran final.

Aunque la historia original de la serie dista mucho de ese escenario, el episodio volvió a convertirse en una de las curiosidades favoritas de los seguidores de la producción animada en plena fiebre mundialista.

EL EPISODIO QUE TODOS RECORDARON

Se trata de "Familia peligrosa" ("The Cartridge Family"), el capítulo 183 de la novena temporada de "Los Simpson", transmitido originalmente el 2 de noviembre de 1997.

La historia comienza con un anuncio que promete un encuentro histórico entre las selecciones de México y Portugal para definir al supuesto "país más grande del mundo". La expectativa es enorme y prácticamente todos los habitantes de Springfield acuden al estadio convencidos de que presenciarán un espectáculo inolvidable.

Sin embargo, ocurre todo lo contrario. El partido se desarrolla con un ritmo lento, lleno de pases sin emoción y sin oportunidades claras de gol, lo que termina desesperando a los asistentes. El aburrimiento escala hasta provocar una pelea masiva en las tribunas, convirtiendo el encuentro en un completo caos.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA TEORÍA?

Con el Mundial de 2026 ya en marcha y ambas selecciones todavía en competencia, el episodio volvió a viralizarse entre los aficionados, quienes retomaron la teoría de que "Los Simpson" habrían anticipado un enfrentamiento entre México y Portugal.

La especulación cobró fuerza porque el torneo se disputa en Norteamérica, con México como una de las sedes, lo que hizo que muchos recordaran aquella escena emitida hace casi tres décadas. Para algunos seguidores de la serie, la coincidencia resulta llamativa; para otros, simplemente se trata de una divertida casualidad.

LO QUE REALMENTE PASA EN EL CAPÍTULO

En realidad, el episodio nunca presenta ese duelo como una final de la Copa del Mundo. El partido corresponde a un encuentro completamente ficticio, creado con fines humorísticos y sin relación con un torneo mundialista.

Además, la historia tampoco revela un vencedor, pues el encuentro concluye con un empate sin goles después de un partido tan aburrido que la atención del público termina enfocándose en los disturbios que estallan en las tribunas y no en lo que sucede sobre el terreno de juego.

Así, "Familia peligrosa" permanece como uno de los episodios de "Los Simpson" que más suelen recordarse cuando un acontecimiento deportivo de talla internacional vuelve a despertar la imaginación de los seguidores de la serie, especialmente ahora que México vuelve a ser protagonista de una Copa del Mundo y que todos los aficionados se preguntan “¿y si sí?”.