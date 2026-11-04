Los valores de Trump: mutación perspectual

Imponer una personalidad de dominio total en un escenario Geopolítico de nuevo orden, sin la intervención de organismos internacionales bajo nuevos acuerdos aprobados por consenso y sumando varios frentes en conflicto, no es un acierto. Es un error de Trump que lo aleja de un liderazgo magnético y lo coloca en una desaprobación que habrá de exigir defensa de países y líderes mundiales.

La injusticia es inseparable a su personalidad, hace dudar siempre de cada acción pública y por el contrario, siembra amenazas y colapsa la economía mundial por las rutas que abarcan sus decisiones. Trump debe ordenar bien los problemas que se multiplican: tensiones con el Régimen Cubano y su idea de modificar el sistema, lo cual ha tenido respuestas de los dirigentes del Partido Comunista, que por cierto, no aceptan ese tipo de acuerdos. Tensiones con el medio oriente, el conflicto petrolero, el problema de los aranceles, la crisis con los cárteles mexicanos y el control de la economía venezolana.

Demócratas y Republicanos han dividido sus opiniones pero se mantienen a la expectativa. Están de acuerdo que lo primero es la seguridad de los Estados Unidos como lo prometió Trump en su campaña.

Ya no hay certeza posible en las formas de negociación comercial. El andamiaje de libre mercado se convierte en un obstáculo más y la planeación debe tomar otro giro. Hoy estamos frente a la filosofía del escepticismo, desde luego, que existen formas de tomar otras alternativas. Son los estados a los que les corresponde actuar y proponer nuevas metas, ser congruentes con la realidad generando la capacidad y confianza, no solo en organización económica, por igual con estrategias de participación abriendo las puertas de la oportunidad y la formalidad a propios y extraños. En el caso de México, en especial, la pregunta es: ¿Democracia ahora? Si se nos está esfumando con tanta rapidez; las inconformidades por la Reforma Electoral, el rechazo de los partidos a sus modificaciones, el Presupuesto que no tiene la misma cobertura y está al arbitrio de cambios constantes, la continuidad de la violencia, los secuestros, las extorsiones, el ataque y asesinato a los periodistas, la nueva exigencia del SAT al cancelar las donaciones y la operatividad de agrupaciones ciudadanas como México Evalúa, que su único delito es alertar y criticar la actuación de políticos e instituciones del actual gobierno. El caso de las madres buscadoras que exigen por igual claridad y apoyo del estado, así como atención a cada caso. No se percibe una situación de mejora y tal parece que la intención es conducir hacia un gobierno totalitario y a su favor. La economía mexicana necesita crecer, no hay indicadores de eficiencia que enlacen resultados. El impulso a las exportaciones por el contexto de su inelasticidad difícilmente compensará el alza de los precios relativos a las importaciones, la deuda, si bien se ha atendido por necesidad, su servicio dada la inconsistencia de las tasas de interés requiere de más acciones de inteligencia, así como el convencimiento oportuno a la inversión extranjera.

Los empresarios necesitan mayor apoyo, sobre todo las Pymes, sus campos de maniobra dependerán de la revisión del Tratado y las condiciones y exigencias de Estados Unidos que debe tener una enorme lista y un mapa de ruta a toda prueba.

Si permanecen los mecanismos de negociación con ventajas, que es muy difícil asegurarlo, está la otra situación caótica movida por engranajes circunstanciales, como las amenazas de Donald Trump y el dominio que quiera ejercer sobre nuestro país. De acuerdo a la información con la que cuenta sobre la delincuencia organizada, su ubicación exacta en cada uno de los estados donde ejerce presión y violencia, así como la tecnología para eliminarlos en el momento que así lo decida. Comento lo siguiente: “Si consideramos que nuestra contemporaneidad apenas ha conocido el significado de los valores sin el que resulta inconcebible la propia conformación de la sociedad occidental, probablemente estamos proponiendo un enunciado deliberadamente polémico, pero no distante de la realidad. Ese valor es el del liderazgo”. Conceptos tomados del Libro Los Valores de los Grandes Hombres de Villalpando y San Miguel, Editorial Planeta 2001.

Ese liderazgo que señalan los autores va en declive para Trump a unas horas de que se conozcan los resultados de las elecciones intermedias. Ya hay incertidumbre y todo indica que su continuismo podría cambiar en el futuro inmediato.