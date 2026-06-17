Lote de vacunas en Durango se echa a perder por mala conservación; apagones eléctricos, la razón

Las fallas en el suministro de energía eléctrica en comunidades rurales de Durango, han generado problemas para el sector salud, principalmente en la conservación de vacunas contra el sarampión y otros medicamentos que requieren refrigeración. Incluso, en el municipio de Santa María del Oro ya se perdió un lote de biológicos debido a esta situación.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que existe preocupación por los constantes problemas de energía eléctrica que se presentan en municipios alejados, por lo que ya se han sostenido reuniones con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Explicó que algunos hospitales y clínicas se han quedado sin suministro eléctrico, lo que afecta directamente la conservación de medicamentos e insumos médicos que requieren mantenerse a bajas temperaturas.

Aunque en algunas unidades médicas se cuenta con plantas de energía de respaldo que funcionan con gasolina, estas resultan insuficientes para cubrir por completo las necesidades de un hospital o una clínica, por lo que en ocasiones los medicamentos refrigerados terminan deteriorándose.

Falla eléctrica provocó pérdida de lote

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Santa María del Oro, donde una falla eléctrica provocó la pérdida de un lote de 100 viales de vacuna que estaban destinados a la población de esa región.

Añadió que el problema no solo representa la pérdida del biológico, sino también del esfuerzo logístico necesario para hacerlo llegar a las comunidades. Explicó que las vacunas son enviadas primero a las jurisdicciones sanitarias y posteriormente distribuidas a las unidades médicas correspondientes.

"No es sencillo manejar un biológico y luego que, por un problema de energía, se nos eche a perder", comentó.

Se reunen SSD y CFE

El secretario de Salud reconoció que ya se han realizado reuniones con directivos de la CFE para abordar esta problemática, ya que los apagones continúan registrándose con frecuencia en diversas zonas del estado.

Indicó que, aunque existen diferentes causas para las interrupciones del servicio, algunas están relacionadas con conexiones irregulares o el uso inadecuado de la infraestructura eléctrica, lo que termina afectando la operación de las líneas de distribución y provoca cortes en el suministro.