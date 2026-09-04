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Lotería Nacional lanza billete conmemorativo del Metro de la CDMX 

En la ceremonia en la que se develó el 'cachito', se destacó que en el aniversario 57 del Metro este cumple casi 70 mil millones de vueltas.

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Para celebrar el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Lotería Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1762, que rinde homenaje al primer recorrido, así como a las trabajadoras y trabajadores de esta red de movilidad.

Para dicho Sorteo se emitieron dos millones 400 mil cachitos; cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos. Se llevará a cabo la noche del domingo 27 de septiembre de 2026.

Durante la ceremonia se destacó que todos los días el Metro traslada a cuatro millones de personas y es operado por 13 mil trabajadores, además de recordar que en este aniversario el Metro cumple casi 70 mil millones de vueltas, lo que es equivalente a transportar ocho veces a la población mundial.

La develación estuvo presidida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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