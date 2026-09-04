Lotería Nacional lanza billete conmemorativo del Metro de la CDMX 

Para celebrar el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Lotería Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1762, que rinde homenaje al primer recorrido, así como a las trabajadoras y trabajadores de esta red de movilidad.

Para dicho Sorteo se emitieron dos millones 400 mil cachitos; cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos. Se llevará a cabo la noche del domingo 27 de septiembre de 2026.

Durante la ceremonia se destacó que todos los días el Metro traslada a cuatro millones de personas y es operado por 13 mil trabajadores, además de recordar que en este aniversario el Metro cumple casi 70 mil millones de vueltas, lo que es equivalente a transportar ocho veces a la población mundial.

La develación estuvo presidida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.