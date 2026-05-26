Luchador de 56 años fallece tras caer de cabeza durante función, ¿quién era?

La lucha libre mexicana vive días de luto tras confirmarse la muerte de un gladiador de 56 años durante una función celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El incidente ocurrió la noche del 24 de mayo en una arena ubicada en la colonia Monterrey, donde el luchador realizaba una maniobra de alto riesgo y desafortunadamente cayó de mala forma.

La tragedia detuvo de inmediato el evento y generó conmoción tanto entre el público como entre sus compañeros, quienes presenciaron el accidente en vivo.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el luchador intentaba ejecutar un movimiento desde lo alto del encordado , momento en el que habría resbalado o perdido estabilidad, cayendo de forma directa sobre su cabeza. La gravedad del impacto provocó su fallecimiento prácticamente en el lugar, dejando una escena de consternación entre los presentes.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras se revisan también las condiciones en las que se llevó a cabo el espectáculo.

¿Quién era el luchador?

El hombre detrás del personaje era José Calzada Salazar, conocido en el ámbito luchístico como “Piloto Suicida” o “Piloto Calzada”, un nombre que evocaba su estilo arriesgado sobre el cuadrilátero.

El gladiador contaba con poco más de 40 años de trayectoria dentro del circuito independiente a lo largo y ancho del país, pero con frecuencia en la región de La Laguna, Chihuahua y Estados Unidos donde se mantenía activo participando en funciones locales y regionales.

Durante su carrera, fue reconocido por su entrega y por ejecutar maniobras aéreas, características que lo convirtieron en un luchador respetado entre colegas y aficionados. Incluso, versiones señalan que el personaje de “Piloto Suicida” tuvo presencia en escenarios internacionales en el pasado, aunque Calzada Salazar continuó desarrollando su carrera principalmente en México.

Investigación en curso

Tras lo sucedido, la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, mientras que autoridades también analizarán si el recinto cumplía con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de eventos.

La partida de José Calzada Salazar deja un vacío en el circuito de la lucha libre y se suma a otros episodios trágicos dentro de este deporte, donde la línea entre el espectáculo y el riesgo puede ser extremadamente delgada.