¿Lucky Red se despide de Durango? Esto anunció la pizzería sobre su futuro

En las últimas semanas, varios restaurantes de Durango han anunciado cierres o cambios en sus operaciones debido a factores como los altos costos y las bajas ventas, por lo que cualquier modificación en los negocios suele llamar la atención de los duranguenses.

Tal es el caso de la pizzería Lucky Red, pues en días recientes algunos seguidores de El Siglo de Durango compartieron fotografías del establecimiento ubicado sobre bulevar Domingo Arrieta, donde se observa un letrero con la leyenda “se traspasa”, lo que despertó dudas entre sus clientes sobre un posible cierre definitivo.

La imagen causó sorpresa entre los clientes que frecuentan el restaurante, ya que con el paso de los años Lucky Red se convirtió en un negocio concurrido de la ciudad, especialmente durante los fines de semana, cuando era común ver una importante afluencia de personas.

Sin embargo, aunque el anuncio en el local hizo pensar a algunos que el restaurante dejaría de operar, la propia pizzería aclaró cuál será su futuro.

¿Lucky Red cerrará definitivamente?

A través de sus redes sociales oficiales, Lucky Red informó que el establecimiento no desaparecerá, sino que hará una pausa temporal para preparar una nueva etapa.

En una publicación realizada el pasado miércoles 10 de junio, la pizzería se despidió de sus clientes con un mensaje en italiano acompañado de la palabra “arrivederci”, lo que inicialmente generó dudas.

Sin embargo, el negocio explicó que se trata únicamente de unas vacaciones durante el verano, con el objetivo de descansar y preparar su cambio de ubicación.

“Nos vamos de vacaciones todo el verano para tomar un merecido descanso, recargar energía y regresar con más sabor que nunca. Pero esto no es un adiós… es un ci vediamo presto. Los esperamos en otoño 2026 en nuestra nueva ubicación”, publicó el establecimiento.

¿Cuándo volverá a abrir?

En la sección de comentarios de la publicación, algunos clientes preguntaron a partir de cuándo permanecería cerrado el local. Lucky Red indicó que la pausa comenzaría esta misma semana y se extenderá hasta nuevo aviso.

De acuerdo con lo adelantado por la pizzería, la reapertura está prevista para otoño de 2026, ahora en una nueva ubicación sobre el mismo bulevar Domingo Arrieta, pero después del cruce con bulevar Durango.