Luego de mañana muy fría en Durango, así será el clima la tarde de HOY viernes 13 de noviembre

El clima es cada día más frío en Durango, y este viernes las temperaturas bajaron considerablemente en gran parte del estado, incluida la capital. ¿Cómo será el clima durante la tarde de este viernes 13 de noviembre? Esto dice el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este viernes 13 de noviembre, el frente frío número 5 avanzará sobre el litoral del golfo de México hasta llegar a la península de Yucatán, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado en el oriente y sureste del país. Este sistema ocasionará lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; mientras que en Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes.

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente provocará vientos de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. También se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora durante la mañana en la costa de Tamaulipas, además de un descenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con un nuevo frente frío que se aproximará al occidente de Baja California y un pulso de la corriente en chorro polar, generará rachas de viento, bajas temperaturas y precipitaciones en el noroeste y norte del territorio nacional.

Se pronostican chubascos y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, así como condiciones para la caída de aguanieve en las zonas serranas de Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México favorecerá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en distintas regiones del occidente, centro y sur del país.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante las primeras horas de este viernes se registraría ambiente muy frío en las zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas habrían alcanzado valores de entre -5 y 0 grados centígrados.

A lo largo del día se espera cielo medio nublado a nublado en la entidad, con ambiente templado a cálido durante la tarde. Sin embargo, el pronóstico contempla la posibilidad de lluvias aisladas, con acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros en algunas zonas del estado.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Clima en la ciudad de Durango

Luego de una mañana muy fría en Durango capital, con temperaturas mínimas que rondaron entre los 6 y 8 grados centígrados, y con bancos de neblina densa en algunas zonas de la ciudad, se espera que por la tarde el termómetro suba hasta una máxima de 22 grados centígrados, entre las 14:00 y 16.00 horas.

Se espera que a lo largo del día el cielo pase entre despejado y parcialmente nublado, aunque no se esperan lluvias en la capital duranguense.

Sobre el viento, se prevé que alcance velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.