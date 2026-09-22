¿Luigi Mangione tendrá una temporada en 'Monster', la serie de Netflix? Aquí te contamos

La serie antológica Monster, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix, todavía tiene varios años de historias por delante y uno de los nombres que llegó a ponerse sobre la mesa para futuras temporadas fue el de Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La posibilidad fue revelada por Brennan en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, en la que explicó cómo funciona el proceso para elegir a los protagonistas de cada entrega.

¿Mangione tendrá su propia temporada?

Ian Brennan explicó que él y Ryan Murphy suelen analizar entre tres y cuatro posibles personajes antes de decidir quién será el eje de una nueva temporada de Monster. Dentro de esas conversaciones apareció Luigi Mangione, cuyo caso ha tenido una enorme repercusión mediática desde diciembre de 2024.

Mangione fue acusado por el homicidio de Brian Thompson, ocurrido en Nueva York, y desde entonces el caso ha provocado debates sobre el sistema de salud estadounidense , los seguros médicos y la manera en que la figura del acusado fue interpretada en redes sociales.

Precisamente esa exposición llevó a los responsables de la serie a estudiar la posibilidad de construir una temporada alrededor de su historia.

¿Por qué descartaron hacerla por ahora?

De acuerdo con Brennan, el principal problema fue que se trata de un caso demasiado reciente y todavía en desarrollo.

El creador señaló que intentaron encontrar una forma de estructurar la historia, pero concluyeron que todavía existían demasiadas incógnitas y que el material no terminaba de ofrecer el tipo de recorrido narrativo que buscaban para dedicarle una temporada completa.

Por esa razón, la idea quedó fuera de los planes inmediatos y los productores terminaron inclinándose por Lizzie Borden, quien protagoniza la cuarta temporada de la antología.

Así, Luigi Mangione estuvo cerca de convertirse en uno de los protagonistas de la exitosa producción de Netflix, pero al menos por ahora su historia deberá esperar. La serie continuará explorando otros casos criminales mientras sus creadores deciden quiénes serán los siguientes nombres en integrarse a la antología.