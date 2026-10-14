Luis Ángel Malagón rompe el silencio tras perderse el Mundial: “No sabía si volvería a caminar”

Luis Ángel Malagón rompió el silencio sobre el episodio más duro de su carrera: perderse la Copa del Mundo 2026 por una rotura del tendón de Aquiles sufrida el 10 de marzo. La lesión truncó el sueño del guardameta del América, quien vivía su mejor momento y perfilaba su titularidad en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

En entrevista con TUDN, el arquero reveló la crisis emocional provocada por el diagnóstico. “Un mes, mes y medio fue muy difícil. A veces en el día solamente comía una vez de que no tenía ganas de nada, se tuvieron que llevar a mi hija... Literal despertaba y era estar en cama, sin celular”, relató.

Tocó fondo en su vida personal

Asimilar la noticia resultó desgarrador al ver esfumarse el proceso mundialista a tres meses de la inauguración. “Cuando ves tan cerca lo que es el Mundial, lo sientes en las manos y, de la nada, se va esfumando”, confesó el michoacano, definiendo el hecho como “un golpe complicado” y un “madrazo muy fuerte”.

El inicio del certamen agudizó su pesar. Ver a la afición vestida de verde derrumbó su ánimo, admitiendo que “no me quería ni despertar”. Además, el guardameta rompió en llanto ante el directivo Santiago Baños, calificando esa jornada como una de las más complejas de su existencia.

Logró reponerse de tan dramático episodio

La gravedad física sembró incluso incertidumbre sobre su movilidad cotidiana. Malagón admitió que al arrancar su rehabilitación llegó a pensar que “no sabía si iba a volver a caminar”, reflejando el trauma superado tras quedar marginado del torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

A siete meses del incidente, recuperado y en activo con las Águilas, el cancerbero asume el proceso con resiliencia. Aunque admite que “sí dolió”, asegura emerger transformado de la adversidad, afirmando sentirse hoy “mejor persona, mejor papá, mejor pareja” tras superar el trago más amargo de su vida profesional.